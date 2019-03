Hannover. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen, das gilt auch in der Bildung. Doch muss sich beim gemeinsamen Unterricht für Kinder mit und ohne Handicap noch einiges verbessern, räumt Niedersachsens Kultusminister ein.

Sonderpädagogen für alle Schulen, mehr Beratung und ein spezielles Konzept für Kinder mit emotionalen und sozialen Schwächen: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will die Probleme beim gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung anpacken. Die inklusive Schule sei nicht gescheitert, betonte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover. „Es ist vieles auf den Weg gebracht worden und gelungen, aber es liegt auch noch sehr viel harte Arbeit vor uns", sagte der Minister mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie trat in Deutschland am 26. März 2009, also genau vor zehn Jahren, in Kraft.

Eltern von Kindern mit Unterstützungsbedarf - etwa im Bereich Lernen oder Geistige Entwicklung - haben das Recht darauf, dass ihr Nachwuchs auf eine Regelschule geht. 2017 besuchten 63,3 Prozent aller niedersächsischen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf eine reguläre Schule, vier Jahre zuvor waren es erst 44,9 Prozent.

Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) forderte am Dienstag ein neues Konzept der Schulbegleitung sowie einen Kostenausgleich. „Die Voraussetzungen für ein Gelingen der Inklusion sind in der Schule offenbar derzeit nicht gegeben", kritisierte NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. „Deswegen muss die Jugend- und Sozialhilfe als Ausfallbürge eintreten und individuelle Schulbegleiter bezahlen." Die Hilfskräfte sitzen im Unterricht neben dem Kind, erklären den Stoff noch einmal, helfen auf die Toilette zu gehen oder vermitteln bei Wutanfällen. Eltern müssen die Schulassistenzen für ihr Kind beim Sozial- oder Jugendamt beantragen.

Allein bei den 36 Landkreisen und der Region Hannover waren im Schuljahr 6870 Schulassistenzen tätig, fast 3900 mehr als fünf Jahre zuvor. Auch Tonne sieht das aktuelle Konzept der Schulbegleitung kritisch, hier sei allerdings der Bund am Zug, sagte der Kultusminister. Er kündigte an, dass vom kommenden Schuljahr an Förderschullehrer an allen allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen fest eingestellt werden können. Zudem sollen Sonderpädagogen auch Lehrkräfte beraten dürfen, bei denen sie nicht planmäßig im Unterricht eingesetzt sind.

Der Verband Verband Niedersächsischer Lehrkräfte befürchtet, dass die vom Kultusministerium angekündigten Verbesserungen erst in Jahren flächendeckend spürbar wirken. „Die richtige und überfällige Entscheidung, Förderschullehrkräfte endlich auch an Regelschulen einstellen beziehungsweise versetzen zu können, wird an den knappen Lehrerressourcen scheitern", sagte Landeschef Torsten Neumann. „Es gibt einfach zu wenige Förderschullehrkräfte auf dem Markt."

Wie genau das Konzept für Schüler mit Unterstützungsbedarf emotionale und soziale Entwicklung aussehen soll, konnte das Ministerium noch nicht sagen. Grenzüberschreitungen oder Regelverletzungen dieser Gruppe beschrieben Lehrer und Mitschüler als hohe Belastung, hieß es. In den Jahrgängen 1 bis 9 wurden im Jahr 2017 landesweit insgesamt 27 933 Schüler mit Förderbedarf inklusiv unterrichtet, die meisten - nämlich 14 077 - hatten Lernschwierigkeiten. 5377 Jungen und Mädchen hatten einen Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich.