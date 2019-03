Hannover. Viele Bundesländer räumen ihren Bürgern Auskunftsrechte gegenüber Behörden ein. Niedersachsen tut dies trotz mehrerer Vorstöße nicht. Nun will die AfD das ändern.

Wie viele Autos fahren über die Straße vor dem Haus? Wie viele Hunde gibt es in der Kommune? Was kostet der Polizeieinsatz während eines Fußballspiels? In Niedersachsen bleiben die Behörden oft die Antwort auf solche Fragen von Bürgern und zuweilen auch Journalisten schuldig. Im Bund und den meisten anderen Bundesländern gibt es hingegen ein verbrieftes Recht auf solche Auskünfte: Lediglich Bayern, Sachsen und Niedersachsen verzichten bislang auf ein so genanntes „Informationsfreiheitsgesetz“ und landen bei Transparenzrankings deshalb verlässlich auf hinteren Plätzen.

Grüne scheiterten mit Gesetz

Zwar hatten Grüne und FDP in den vergangenen Jahren immer wieder Vorstöße gemacht, doch alle scheiterten. Zuletzt im Herbst 2017, als ein weitgehend fertiger Gesetzentwurf der damaligen rot-grünen Regierung den vorgezogenen Neuwahlen zum Opfer fiel. Zumindest ist das die offizielle Lesart, denn tatsächlich hatte das SPD-geführte Innenministerium bereits bei der vorherigen Erarbeitung keine besondere Eile an den Tag gelegt: Bei den Grünen wird erzählt, das Haus von Minister Boris Pistorius habe sich „störrisch“ gegeben. Kein Wunder: SPD-Lokalpolitiker und Kommunalverbände warnen, mit solch einem Gesetz könnten neugierige Querulanten die Arbeit von Behörden lahmlegen. Entsprechend lustlos geht die Groko aus SPD und CDU das Thema an: Man wolle die Gesetze anderer Bundesländer erst einmal evaluieren. „Der entsprechende Willensbildungsprozess ist innerhalb der Landesregierung noch nicht abgeschlossen“, heißt es auf eine Anfrage der Grünen.

AfD will kostenfreie Anfragen bei Landesbehörden



Nun macht die AfD im Landtag einen neuen Vorstoß: Am Mittwoch soll das Landesparlament über einen 23-seitigen Gesetzentwurf debattieren, den die kleinste Oppositionsfraktion eingebracht hat. Der Antrag orientiert sich an einem Gesetz, welches Baden-Württemberg 2016 auf den Weg gebracht hat. Der Vorschlag sieht vor, dass Landesbehörden Bürgern und Unternehmen kostenlos Auskunft erteilen müssen, bei Kommunen können demnach bis zu 200 Euro an Gebühren anfallen – ist der Rechercheaufwand höher, muss das Amt den Anfragenden über mögliche Kostensteigerungen informieren. Für den AfD-Abgeordneten Christopher Emden ist das Gesetz überfällig: „Transparenz gehört zur Demokratie dazu“, sagt er. Es dürfe nicht mehr sein, dass Bürger bei ihren Fragen „auf das Wohlwollen der Sacharbeiter angewiesen sind“, sagt Emden. Zudem gebe es Möglichkeiten, Querulanten in die Schranken zu weisen.

Grüne kündigen eigenen Vorstoß an

Chancen dürfte der AfD-Vorstoß trotzdem nicht haben: Die anderen vier Landtagsparteien stimmen traditionell gegen die Gesetzentwürfe der kleinsten Oppositionskraft, sondern kleiden diese oft in eigene Vorschläge. Für den Grünen-Abgeordneten Helge Limburg geht der Entwurf sowieso nicht weit genug. So müssten auch Menschen mit kleinem Einkommen in der Lage sein, Auskünfte zu erhalten. Und in der heutigen Zeit stelle sich zudem die Frage, wie weit Behörden ihre Arbeit im Internet transparent machten. Bald wollen die Grünen das Thema wieder vorantreiben: „Wir werden etwas einbringen“, verspricht Limburg. Dass ausgerechnet die AfD das Thema Transparenz entdecke, sei angesichts der Schweigsamkeit der Partei in Sachen Herkunft von Parteispenden ein wenig skurril.