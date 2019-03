Cloppenburg/Vechta. Eine ernüchternde Bilanz hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nach der Kontrollwoche gezogen: Die Beamten verhängten 23 Fahrverbote, 1852 Verwarngelder und 306 Bußgelder.

Sieben Tage lang bis einschließlich Sonntag, 24. März 2019, kontrollierte die Polizei den Verkehr in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, dabei wurde sie von Mitarbeitern der beiden Landkreise unterstützt, die sich mit ihren Radarwagen an der Aktion beteiligten, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.

Trauriger Spitzenreiter war ein 23-jähriger Cloppenburger, der mit seinem Auto auf der Emsteker Straße mit 83 Kilometern pro Stunde (km/h) bei erlaubten 50 erwischt wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Dabei hatte der Autofahrer zuvor stark gebremst, nachdem er die Kontrollstelle entdeckt hatte. Er dürfte also sogar noch deutlich schneller unterwegs gewesen sein.

Geschwindigkeitsverstöße vor Kindergärten und Schulen

Auf der B213 zwischen Lastrup und Löningen wurde ein 54-jähriger Lkw-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Hinzu kamen erhebliche technische Mängel an seinem Fahrzeug, heißt es. Neben einer Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro kamen Reparaturkosten zur Beseitigung der technischen Mängel im vierstelligen Euro-Bereich hinzu.

Bei Kontrollen im Bereich von Kindergärten und Schulen wurden insgesamt zwölf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Neun Fahrzeugführer fuhren bis maximal 20 km/h schneller als erlaubt. Diese Fahrer erwartet nun ein Verwarngeld bis 35 Euro. Drei Fahrzeugführer wurden mit einer Geschwindigkeit von mindestens 71 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h gemessen. Diese erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 80 Euro und einen Punkt.

An anderer Stelle konnten zwei Motorräder mit 93 km/h in einer 60er Zone gemessen werden. Insgesamt wurden 23 Fahrverbote, 1852 Verwarngelder und 306 Bußgelder (ab 55 Euro) verhängt.