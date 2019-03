Osnabrück. Der Vorwurf wiegt schwer: Zwei Männer aus Gelsenkirchen sollen etlichen Asia-Restaurants ermöglicht haben, mit manipulierten Kassensystemen Hunderte Millionen am Fiskus vorbeizuschleusen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnten weit mehr Restaurants involviert sein, als bislang bekannt. Vor dem Landgericht Osnabrück startete heute der spektakuläre Prozess.

Seit 2012 sollen die beiden Brüder Asia-Restaurants in ganz Deutschland mit manipulierten Kassen versorgt und vor Ort eingerichtet haben. Die Gastwirte konnten über einen Code Umsätze rückwirkend löschen und angeben, welchen Teil sie versteuern wollen und welchen nicht – ohne aufzufliegen. Erst bei einer Durchsuchung im Juli des vergangenen Jahres fanden die Ermittler Hinweise auf bis zu 1000 Abnehmer, darunter Geschäfte aus Osnabrück, Meppen und Papenburg. Wie die Staatsanwaltschaft zu Beginn des Prozesses mitteilte, wurden mittlerweile 2500 Kontaktdaten deutschlandweit registriert. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf über eine halbe Milliarde Euro.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat Anklage wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung in acht Fällen erhoben, die nun vor dem Landgericht Osnabrück verhandelt werden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Staatsanwalt in diesen Fällen auf rund sechs Millionen Euro. (Lesen Sie dazu: Manipulierte Kassen – Gastwirte hinterziehen Steuern in Millionenhöhe)

Mammutprozess erwartet

Angesetzt sind mindestens 43 Verhandlungstage. Alleine das Verlesen der Anklageschrift dauerte am ersten Verhandlungstag mehrere Stunden, dazu zählten sämtliche Anlagen die genaue Aufschlüsse über die manipulierten Umsätze geben. Rechtsanwalt Stephan Prinz, der einen der beiden Angeklagten vertritt, äußerte sich zurückhaltend. "Wir werden im Laufe des Verfahrens sehen, ob sich die Mandanten einlassen werden", so Prinz. Defintiv sicher sei hingegen, dass die beiden Hauptverdächtigen ihr Unternehmen mit Sitz in Gelsenkirchen aufgeben werden. "Das Unternehmen ist nicht mehr tragfähig und soll nicht weitergeführt werden", erklärte der Pflichtverteidiger. Demnach stehe auch eine Insolvenz im Raum.