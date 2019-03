Hannover. Trotz aller Präventionsbemühungen steigt die Zahl schwerer Autobahnunfälle in Niedersachsen. Betroffen ist besonders die A2. Nun wird über mehr Tempokontrollen nachgedacht.

In Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr schwere Autobahnunfälle gegeben. Die Zahl der auf Autobahnen getöteten Fahrer stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 55,3 Prozent auf 59, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag mitteilte. Schwerpunkt schlimmer Autobahnunfälle ist die A2, auf der die Zahl der Getöteten von 11 auf 24 in die Höhe schoss. Die Zahl der A2-Unfälle mit Personenschaden stieg von 394 auf 478. Ein Großteil der Unfälle ereignete sich im Zusammenhang mit Baustellen.

Maßnahmen des Verkehrsministeriums für eine bessere Baustellensituation und mehr Sicherheit auf der A2 griffen noch nicht optimal, sagte Pistorius. „Ein bisschen mehr Wirkung hätte ich mir natürlich erhofft." Um die Unfallzahl zu senken, hatte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) schnellere Arbeiten und einen Verzicht von Fahrstreifensperrungen angekündigt. Eine Untersuchung von A2-Baustellen hatte ergeben, dass es insbesondere vor Baustellen kracht, wo die Zahl der Fahrstreifen reduziert wird und deshalb der Verkehr stockt.

Wie Innenminister Pistorius ankündigte, solle in den kommenden Monaten über die Installation fester Radarfallen in Dauerbaustellen nachgedacht werden. Prinzipiell sei es auch eine Option, die Schilderbrücken an der A2 in der Zukunft für das Installieren von Abstandradar-Anlagen zu nutzen, sagte der Minister.