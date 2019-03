Hannover. Nach dem Behördenversagen beim Hamelner Jugendamt im Missbrauchsfall Lügde fordert die CDU im Landtag eine unabhängige Aufklärung.

Die CDU im niedersächsischen Landtag fordert einen Sonderermittler, um Fehler des Jugendamtes Hameln-Pyrmont im Missbrauchsfall Lügde aufzuklären. Es lohne sich „der Blick nach Nordrhein-Westfalen, das ein ähnliches Problem hat“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag in Hannover. „Wir haben einen Skandal, der zwei Bundesländer betrifft: Auf der einen Seite haben wir offensichtlich zu 99 Prozent Polizeiversagen, auf unserer Seite haben wir zu 99 Prozent offensichtliches Versagen der Jugendbehörde“, sagte Toepffer. Der Sonderermittler könne beispielsweise ein ehemaliger Familienrichter sein, schlug er vor.

Anlass des Vorstoßes sind offensichtliche Fehler und Vertuschungsversuche des Jugendamts in Hameln sowie die Reaktion des zuständigen SPD-Landrats Tjark Bartels: Der hatte am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags zwar Fehlleistungen von Mitarbeitern eingeräumt, organisatorische oder persönliche Fehler von sich gewiesen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie das Amt ein sechsjähriges Mädchen bei einem über 50-jährigen arbeitslosen Dauercamper in Pflege geben konnte, der offenbar Nachholbedarf in Sachen Sauberkeit und Erziehung hat. Dem Mann und seinen mutmaßlichen Komplizen werden mittlerweile mehr als 1000 Fälle sexuellen Missbrauchs von mehr als 30 Opfern zur Last gelegt. Der mutmaßliche Tatort liegt zwar auf dem Campingplatz auf nordrhein-westfälischer Seite: Doch einige Opfer und zumindest ein mutmaßlicher Täter stammen demnach aus Niedersachsen.

„Nicht-Verhältnis“ zwischen Landrat und Behörde?

Bereits am Dienstag hatte der Landrat in einem „Abschlussbericht“ eingeräumt, dass das Jugendamt Hinweise auf eine mögliche Pädophilie des nun hauptverdächtigen 56-Jährigen nicht verfolgt hatte. Einen entsprechenden Aktenvermerk hatte eine Mitarbeiterin nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sogar versucht, nachträglich zu löschen.

Abgeschlossen ist für Toepffer demnach auch nichts. „Wir stehen mitten im Prozess der Aufklärung“, sagte er. Dazu gehörten neben strafrechtlichen Dingen auch die Frage, warum die Amtsmitarbeiter Vorgesetzte nicht informierten und Akten frisierten. Das „Nicht-Verhältnis zwischen Verwaltungschef und Verwaltung“ müsse ebenso geklärt werden wie die Frage, warum Bartels die Vermittlung des Kindes auf den Campingplatz für normal gehalten habe.





„Das kenne ich selbst aus Hannover nicht.“ CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer

Auf die Frage, ob er den Landrat derzeit für überfordert halte, antwortete Topeffer mit „Ja“. „Das kenne ich selbst aus Hannover nicht“, sagte der Fraktionschef. Toepffer kritisiert regelmäßig die durch eine zähe Rathausaffäre gelähmte Hannoversche Stadtpolitik um den dortigen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD).

Das zuständige niedersächsische Sozialministerium reagierte reserviert auf den CDU-Vorstoß. „Ermittler gibt es bei der Staatsanwaltschaft“, sagte ein Sprecher von SPD-Ministerin Carola Reimann. Diese hätten nun auch die Aufgabe, die Vorgänge aufzuklären. Gleichwohl begleite das Ministerium die Aufarbeitung der Vorfälle im Hamelner Jugendamt. Im Herbst solle es eine Jugendamtstagung zu dem konkreten Fall geben.