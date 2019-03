Ignoranz bei Düngung rächt sich doppelt

Hannover. Den deutschen Landwirten drohen erneut strengere Vorgaben beim Düngen. Das könnte dramatische Folgen haben.

In Sachen Überdüngung baden die Landwirte von heute die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aus. Auch wenn das Gülleausfahren nach dem Motto „Viel hilft viel“ lange Geschichte ist, in den Böden und im Grundwasser sind die Folgen in Form hoher Nitratwerte noch heute messbar. Im Vertrauen darauf, dass man das Schlimmste schon irgendwie abwehren kann, haben Agrarpolitiker die seit 1991 (!) gültige EU-Nitratrichtlinie zu lange ignoriert.

Diese jahrzehntelange Missachtung rächt sich nun doppelt: Die EU macht Druck und verlangt von Deutschland Nachschärfungen der erst seit 2017 gültigen Düngeverordnung. Zeitgleich scheint die aktuell zuständige Bundesagrarministerin kein Interesse zu haben, sich in Brüssel für die deutschen Landwirte stark zu machen. Statt als oberste Lobbyistin der Agrarwirtschaft lautstark technische Fortschritte bei der Düngung zu loben und Anlagen zur Gülleaufbereitung zu forcieren, bleibt Julia Klöckner weitgehend stumm. Und das, obwohl die Folgen schärferer Auflagen für Niedersachsens nach der Autoindustrie größte Branche dramatisch wären. Denn weniger Tiere, schlechteres Gras und Getreide und schrumpeligeres Gemüse als Folge der EU-Vorgaben setzen nicht nur die Erzeuger unter Druck, sondern auch die Unternehmen, die von und mit der Landwirtschaft leben.