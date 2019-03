Brake. Ein 48-jähriger Mann und sein 84-jähriger Vater sind tot in einer Wohnung in Brake aufgefunden worden. Gerade der Tod des Vaters ist laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei noch nicht komplett geklärt.

Bereits am Donnerstag, 14. März, wurde der Großleitstelle Oldenburg über Notruf mitgeteilt, dass eine Frau ihren 48-jährigen Bruder leblos in dessen Wohnung in Brake vorgefunden hatte, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Vor Ort deutete alles auf einen natürlichen Todesfall hin.

Leiche des Vaters liegt in abgeschlossenem Raum

Da der 84-jährige Vater in der gleichen Wohnung lebte, aber seit bereits mehreren Monaten nicht mehr gesehen wurde, wurde die Wohnung von der Polizei durchsucht. In einem abgeschlossenen Raum wurde ein weiterer Leichnam gefunden, bei dem es sich vermutlich um den Vater handelte. Aufgrund des Zustand des Leichnams musste laut Mitteilung davon ausgegangen werden, dass der Vater bereits seit längerer Zeit tot war.

Beide Leichen obduziert

Durch eine Richterin am Amtsgericht Oldenburg wurde die Obduktion beider Leichname angeordnet. Diese ergab, dass der 48-Jährige durch Herzversagen gestorben war. Beim Vater hingegen konnte keine sicher zu benennende Todesursache festgestellt werden. "Für das Ableben kommen sowohl natürliche Ursachen als auch Fremdverschulden in Betracht", heißt es in der Mitteilung.

Sollte Rente weiter bezogen werden?

Sollte Fremdverschulden ursächlich gewesen sein, so hätte sich der Tatverdacht gegen den Sohn gerichtet, der den Tod des Vaters verschwiegen und weiterhin dessen Rente bezogen hat. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter konnten nicht erlangt werden.