Hannover. Sollen lange Transporte lebender Tiere in außereuropäische Länder eingeschränkt oder verboten werden? Nachdem mehrere Länder Exporte untersagt haben, fordert Niedersachsen eine bundesweite Strategie. Ein Verbot lehnt Agrarministerin Otte-Kinast aber ab.

Angesichts der Kritik an Tiertransporten ins Nicht-EU-Ausland fordert Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast vom Bund eine einheitliche Strategie: „Ich möchte Rechtssicherheit auf nationaler Ebene“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Hannover. Niedersachsen will nun mit einem eigenen Antrag dafür sorgen, dass das Thema bei der Agrarministerkonferenz Mitte April in der Pfalz auf die offizielle Agenda kommt.

Anlass sind Vorstöße anderer Bundesländer: Schleswig-Holstein, Bayern und Hessen haben in den vergangenen Monaten Transporte untersagt. Die zuständigen Veterinäre vermuten, dass die Tiere auf den tausende Kilometer langen Wegen unnötige Qualen erleiden – und vor Ort oft unter grausamen Umständen geschlachtet werden. Allerdings wurden einige Exporte aus Hessen und Schleswig-Holstein anschließend über Niedersachsen abgewickelt – Gerichte verpflichteten die zuständigen Veterinäre zur Herausgabe der nötigen Vorlaufatteste.

Das Thema ist seit Jahren umstritten, Videos leidender Tiere und Aktivisten setzen die Politik derzeit verstärkt unter Druck: Das EU-Parlament forderte im Februar die EU-Kommission auf, die Transportbedingungen für Tiere europaweit zu verbessern. Auch machen Tierschützer Stimmung für eine Verschärfung: Allein das niedersächsische Landwirtschaftsministerium in Hannover verzeichnete bislang 18 889 E-Mails, in denen ein bundesweiter Exportstopp in Drittländer gefordert wird.

Rinder für Russland

Nach Ansicht Niedersachsens ist ein generelles Verbot langer Transporte aber nicht möglich. „Wir haben die rechtliche Grundlage nicht. Wir können es einfach nicht verbieten“, sagte Otte-Kinast. Jeder Transport müsse von den Veterinären überprüft werden. Wenn im Rahmen dieser Einzelfallprüfung begründete Zweifel an der Tierschutzgerechtigkeit des Transports bestünden, könnten Genehmigungen untersagt werden. Das könnte gelten, wenn beispielsweise die Route über zu wenige Raststationen verfügt oder es im Sommer noch Nordafrika oder im Winter nach Sibirien geht.

Ausgeschlossen ist beides nicht, denn insbesondere der Export von oft trächtigen Zuchtkühen nach Osten und Süden ist ein einträgliches Geschäft für Niedersachsen. Die hiesigen Tiere sind wegen ihrer guten Genetik gefragt: Allein im vergangenen Jahr wurden 22 687 Rinder im Wert von 41,9 Millionen Euro aus dem Land in Drittländer außerhalb der EU exportiert. Die meisten Tiere wurden in die russische Förderation gebracht – das Land versucht derzeit, zur Stärkung der Eigenversorgung eine hochmoderne Milchwirtschaft aufzubauen.

Auf den weiteren Rängen folgen Usbekistan, Marokko, Algerien und die Türkei – allesamt Länder, die der Freistaat Bayern aus Tierschutzgründen auf eine Export-Tabuliste gesetzt hat. Insbesondere fürchten Kritiker grausamen Schlachtungen, wenn die Tiere ohne Betäubung geschächtet werden.

Tiertransport-„Schlupfloch“ Niedersachsen?

Die Grünen sehen in dem Otte-Kinast-Vorstoß ein „Spiel auf Zeit“, wie die agrarpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Miriam Staudte, sagte. „So lang es keine bundesweite Verständigung gibt, lässt sie die Transporte aus Niedersachsen weiterlaufen“, kritisierte Staudte. Weil andere Bundesländer weiter seien, werde Niedersachsen derzeit zum „Schlupfloch“ für Tiertransportunternehmen, die sich in diesen Bundesländern zunächst nur noch Genehmigungen nach Niedersachsen ausstellen lassen.