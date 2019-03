Tuberkulosekranker Häftling in Sehnde gestorben CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa

Sehnde. Ein an Tuberkulose (TBC) erkrankter Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde bei Hannover ist Ende Januar in der Medizinischen Hochschule Hannover verstorben. Entsprechende Informationen unserer Zeitung hat das Justizministerium am Donnerstag auf Nachfrage bestätigt.