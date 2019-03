Oldenburg. Mit einem Messer und einer Pistole haben drei Männer in Oldenburg einen Pizzaboten bedroht und Geld sowie drei Pizzen erbeutet.

Bei dem Überfall am Mittwochabend hatte der Pizzabote vergeblich an einer Haustür nach dem Namen des Bestellers gesucht, als er von zwei Männern bedrängt wurde. Einer von ihnen hatte nach Polizeiangaben vom Donnerstag ein Messer in der Hand, ein dritter Mann an der Hausecke war mit einer Pistole bewaffnet. Das 20 Jahre alte Opfer alarmierte nach dem Überfall die Polizei, die Fahndung verlief jedoch erfolglos.