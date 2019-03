Osnabrück. Angesichts des drohenden Zulaufs für europaskeptische Parteien betreibt die EU nun verstärkt Werbung in eigener Sache. Ob das die Wähler an die Urnen treibt?

Fast drei Viertel der Deutschen gehen laut einer repräsentativen Umfrage der Körber-Stiftung davon aus, dass europaskeptische Parteien bei der Europawahl im Mai 2019 große Stimmenzuwächse verzeichnen werden. Manche Beobachter sprechen von einer bevorstehenden Schicksalswahl für die Gemeinschaft. Deshalb geht die EU nun in die Offensive.

Eine neue Webseite soll zeigen, was und wo die EU etwas bewirkt. Die Hoffnung dahinter: Wenn die Bürger sehen, was die EU finanziert und fördert, werden sie eher geneigt sein, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben – für die Gemeinschaft und nicht gegen sie, versteht sich. Ob die Rechnung aufgeht?

Eine höhere Wahlbeteiligung ist wünschenswert. Während sie bei den Europawahlen 1994 in Deutschland bei gut 60 Prozent lag, gab 2014 nur knapp jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme ab. Das sind deutlich weniger als die rund 80 Prozent der Deutschen, die laut einer Eurobarometer-Umfrage denken, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert.

Doch wie profitieren die Menschen eigentlich? „Die Europäer fragen, was die EU für sie getan hat, und diese neue Website des Europäischen Parlaments bietet klare Antworten“, sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani anlässlich des Projektstarts. Getreu dem Motto: Der Vielfalt in Einheit verpflichtet – national, regional, lokal. Die interaktive, mehrsprachige Online-Website „Was tut die EU für mich?“ enthält Tausende übersichtliche Beispiele von EU-Initiativen. So können sich Nutzer darüber informieren, was Europa für ihr Bundesland und ihren Landkreis, ihren Beruf oder ihre Freizeitaktivität tut. Die Navigation funktioniert nach Wohnort, Beruf und auch Interessen.

Rund 1800 Kurzdarstellungen stehen zum Download bereit. Sie sind in drei Kategorien unterteilt. Der Bereich „In meiner Region“ ermöglicht eine geografische Auswahl. Aufgelistet sind mehr als 1400 Orte in allen Teilen der EU, 310 davon in Deutschland. Im Bereich „In meinem Leben“ kann der Nutzer aus 400 Kurzdarstellungen Themen wählen, die ihm persönlich wichtig sind, von Familie über Reisesicherheit bis Verbraucherschutz. Die dritte Kategorie lautet „Im Fokus“. Dort widmen sich längere Artikel der aktuellen EU-Politik und künftigen Herausforderungen.

Diese Projekte hat die EU in Niedersachsen unterstützt:





Anzeige Anzeige