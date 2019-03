Emstek. Mit einem quasi schrottreifen Transporter hat ein 59-jährigen Mann aus Cloppenburg in Emstek Altmetall gesammelt. An seinem Fahrzeug stellten Sachverständige im Auftrag der Polizei gleich 22 Mängel fest.

Der Mann war am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 72 im Bereich Emstek kontrolliert worden. Dabei stellten die speziell ausgebildeten Beamten fest, dass das 22 Jahre alte Fahrzeug über diverse Mängel verfügte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zum Beispiel war der sogenannte Hilfsrahmen an diversen Stellen durchgerostet.

Daraufhin wurde das Kraftfahrzeug durch einen Sachverständigen begutachtet. Das Ergebnis: 22 erhebliche Mängel, unter anderem eine Bremse ohne Funktion, und ein geringer Mangel. Der Lkw wurde in Absprache mit der Zulassungsstelle des Landkreises Cloppenburg umgehend stillgelegt, die Kennzeichen und der Fahrzeugschein sichergestellt.

Gegen den Fahrer, der zudem auch Fahrzeughalter war, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.