Friesoythe/Saterland. Die Polizei im Landkreis Cloppenburg hat nach einer wilden Verfolgungsjagd einen 24-Jährigen stellen können, der mit einem grünen Audi A6 vor einem Streifenwagen geflüchtet ist. Die Flucht endete in Saterland.

Die Polizei musste zwischenzeitlich die Verfolgungsjagd, die gegen 15.50 Uhr in Kamperfehn (Stadt Friesoythe) begann und zunächst Sedelsberg und Scharrel führte, sogar abbrechen. Denn der Autofahrer hatte durch sein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Friesoythe.

Die Polizei zog daraufhin weitere Kräfte aus den Landkreisen Cloppenburg, Ammerland sowie dem Emsland zusammen, auch ein Polizeihubschrauber aus Rastede machte sich startbereit.

Letztlich konnte der 24-Jährige, der aus Friesoythe stammt, in Saterland-Bätholt durch die Polizei gestellt werden. Hier wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die Polizei bittet die durch die Verfolgungsfahrt gefährdeten Verkehrsteilnehmer und Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich bei der Polizei in Friesoythe, Telefon 04491/93160, zu melden. Insbesondere in Kamperfehn im Bereich der Birkenstraße sei es zu einer gefährlichen Situation gekommen, da sich hier auch Kinder am Straßenrand befunden haben, teilte die Polizei mit. Zudem mussten diverse Verkehrsteilnehmer aufgrund der Fahrweise des Audi-Fahrers auf der Bundesstraße 401 stark abbremsen und ausweichen. Gleiches gilt für einen Fahrzeugführer im Bereich der Hüllener Straße im Saterland.

Die Ermittlungen dauern an.