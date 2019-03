Wolfsburg. Die Volkswagen-Kernmarke soll schneller elektrischer und digitaler werden und auch mehr Geld verdienen. Dazu sollen auch tausende Stellen wegfallen.

Die Marke Volkswagen im VW-Konzern will seine Transformation beschleunigen. "Wir haben mit dem Zukunftspakt schon viel erreicht: Aber wir müssen deutlich ehr tun, um die anstehenden Herausforderungen auch in der Zeit nach 2020 zu bewältigen", sagte der operative Chef Ralf Brandstätter am Mittwochmorgen in Wolfsburg. So sollen die Investitionen in die E-Mobilität erhöht und die Rendite auf 6 Prozent gehoben werden. Aktuell liegt die Marke bei 3,8 Prozent und damit weit unter den Werten anderer wie Konzerntöchter Audi (7,9 Prozent), Skoda (8,0 Prozent) oder der Einnahmeperle Porsche (17,4 Prozent). Lediglich Seat (2,5 Prozent) und Sorgenkind Bentley (-18,6 Prozent) verdienen noch weniger. "Volkswagen soll effizienter, agiler und gerade in der Verwaltung als Arbeitgeber attraktiver und moderner werden", sagte Brandstätter. Bereits am Vortag hatte VW-Chef Herbert Diess mehr Tempo bei Konzernumbau und Rendite gefordert.

Kosten runter, Rendite rauf

Insgesamt will Volkswagen auf die Kostenbremse treten: Sachgemeinkosten und Personalbedarf in der Verwaltung sollen demnach um jeweils 15 Prozent gesenkt werden. Den Werken verordnet die Unternehmensspitze eine Produktivitätssteigerung von 5 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig will die VW-Kernmarke stärker als geplant investieren: Für "Zukunftsthemen" will das Unternehmen bis 2023 insgesamt 19 Milliarden Euro ausgeben – das sind 8 Milliarden mehr als bislang in Aussicht gestellt. Auch bei Materialkosten und Variantenvielfalt will das Unternehmen sparen.

Bis zu 7000 Stellen sollen wegfallen

Das Unternehmen strebt dazu auch einen weiteren Arbeitsplatzabbau, der wohl vor allem die Verwaltung treffen dürfte, an: "Durch Automatisierung von Routinearbeiten" würden bis 2023 "etwa 5000 bis 7000 Stellen wegfallen", heißt es aus dem Konzern. Das lasse sich ohne Kündigungen auffangen, indem Stellen von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nicht nachbesetzt würden. Gleichzeitig will der Konzern in Sachen Software und Elektroarchitektur 2000 neue Stellen schaffen. Betriebsbedingte Kündigungen sind vorerst ausgeschlossen. Bei Volkswagen gelte bis mindestens 2025 eine Beschäftigungssicherung.

Im Herbst 2016 hatte das Unternehmen mit der Arbeitnehmerseite bereits ein großes Sparprogramm namens "Zukunftspakt" verabredet, das bis Ende 2020 läuft. Es sieht den weltweiten Abbau von 30 000 Stellen vor, 23 000 davon in Deutschland. Im Gegenzug sollen 9000 Arbeitsplätze in Zukunftsbereichen wie der Softwareentwicklung neu entstehen.