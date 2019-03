Mit Schweinen beladener Lkw fährt in Lastrup auf Auto auf CC-Editor öffnen

Gleich zwei Lkw sind am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 bei Lastrup in diesen Pkw gefahren. Foto: NWM-TV

Lastrup. Gleich zwei Lkw, einer davon mit Schweinen beladen, sind am Montagvormittag bei einem Unfall in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) in ein Auto gefahren. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.