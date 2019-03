Auch in dieser Woche bleibt das Wetter tückisch. Verantwortlich dafür ist das Sturmtief "Eberhard". Foto: dpa/Matthias Bein

Osnabrück. Die Menschen in Osnabrück, dem Emsland und in Delmenhorst müssen sich weiter auf ungemütliche Tage einstellen: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet, wird die Region auch in dieser Woche von starken Windböen heimgesucht. Regen, Gewitter und Schnee kommen erschwerend hinzu.