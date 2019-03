Grevesmühlen. Ein Lkw-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern wollte helfen, als ein Auto aus Dänemark in die Unfallstelle fuhr.

Auf der A1 ist am Montag ein 59-jähriger Lkw-Fahrer, der nach einem schweren Unfall auf der Autobahn helfen wollte, tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr in Niedersachsen zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel in Richtung Bremen.

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 24-Jähriger mit seinem Geländewagen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die rechte Seitenschutzplanke. Dann schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn gegen die Mittelschutzplanke. Der Geländewagen kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf dem zweiten Überholstreifen liegen.

Der 59-jährige Lasterfahrer aus Grevesemühlen in Mecklenburg-Vorpommern bemerkte den Unfall und hielt auf dem Seitenstreifen, um zu helfen. Dann kam es zu einem folgenschweren weiteren Unfall. Nachdem er die Fahrbahnen überquert hatte, fuhren ein 51-jähriger Däne und seine Ehefrau mit ihrem Wagen in die Unfallstelle.

Dabei wurde der 59-jährige Ersthelfer tödlich verletzt. Alle anderen Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen.

Die A1 war bis 8 Uhr voll gesperrt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.