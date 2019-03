Nach einem Streit hat am Freitagabend in Vechta ein 21-jähriger Mann mit syrischer Herkunft auf einen 33-jährigen am Boden liegenden Türken eingestochen. Symbolfoto: Jörn Martens

Vechta. Nach einem Streit hat am Freitag gegen 22.40 Uhr auf der Großen Straße in Vechta ein 21-jähriger Mann mit syrischer Herkunft auf einen 33-jährigen am Boden liegenden Türken eingestochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 33-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.