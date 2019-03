Osnabrück. Die Polizei im Nordwesten nimmt während einer Kontrollwoche vom 11. bis 17. März die Anschnallpflicht und korrekte Nutzung von Kindersitzen in den Fokus.

In der kommenden Woche will die Polizei vom Teutoburger Wald bis zu Ostfriesischen Inseln verstärkt die Einhaltung der Anschnallpflicht und die vorschriftsmäßige Nutzung von Kindersitzen kontrollieren, teilte die Polizeidirektion mit. „Sicherheitsgurte, Kinderrückhaltesysteme und Helme sind nach wie vor Lebensretter Nummer eins im Straßenverkehr. Jeder Verkehrsteilnehmer kann einen Beitrag leisten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Der richtig angelegte Sicherheitsgurt rettet Leben und schützt vor schweren Verletzungen“, wird Marco Ellermann, Sprecher der Poizeidirektion Osnabrück, in der Mitteilung zitiert.

Das gelte nicht minder bei Kindern. Entsprechend werde die Polizei insbesondere auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer und ihre Sicherungspflicht im Auto achten. „Ohne die richtige Sicherung haben Kinder im Auto ein siebenmal höheres Risiko, durch einen Unfall schwer verletzt oder gar getötet zu werden“, so Ellermann. Mit den Kontrollen wolle die Polizei auf die Gefahren im Verkehr aufmerksam machen – für die eigene Sicherheit und die andere Verkehrsteilnehmer.

Die Kontrollwoche findet im sogenannten TISPOL-Verbund statt (Traffic Information System Police). Der Verbund stellt den Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union dar. Durch Aktionen dieser Art soll die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten reduziert werden.