Schwedens Königin Silvia kommt nach Lohne. Foto: dpa

Lohne. Die schwedische Königin Silvia kommt im April nach Niedersachsen. In Lohne bei Vechta besucht die Monarchin am 3. April ein Altenpflegeheim im Ortsteil Kroge im Rahmen einer Preisverleihung, sagte am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Königspalastes in Stockholm.