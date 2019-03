Hannover. Die Liberalen in Niedersachsen wollen sich beim Thema Zukunft der Arbeit stärker profilieren. Beim Parteitag in Hildesheim soll es vor allem um die Folgen und Chancen der Digitalisierung gehen.

Niedersachsens FDP fordert den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur, eine Modernisierung des Arbeitsrechts sowie eine "Kultur der Weiterbildung". Ein entsprechender Leitantrag zum "New Work in Niedersachsen", der unserer Redaktion vorliegt, soll beim FDP-Landesparteitag in Hildesheim am 23. und 24. März verabschiedet werden.

"Midlife-Bafög" für Weiterbildungen

Ein Kernpunkt des Papiers ist die Forderung nach einem verbesserten und erweiteten Anspruch auf Weiterbildung im Berufsleben. Die FDP fordert ein vom heutigen Langzeitkonto weiterentwickelten "Freiraumkonto", in dem Arbeitnehmer Arbeitszeit für Erziehungs-, Pflege-, Auszeiten und Weiterbildungen ansparen können. Bei Menschen, die keine Ansprüche ansparen können, soll der Staat einzahlen – "mit diesem Midlife-Bafög haben auch Menschen mit geringerem Einkommen eine Chance auf qualitativ hochwertige Weiterbildung", heißt es im Antrag.

Überdies fordert die FDP auch vom Gesetzgeber und den Tarifpartnern mehr Flexibilität: So brauche es mehr "Spielräume" bei Arbeitszeiten und -orten, ein Ende der Höchstüberlassungsdauer bei Zeitarbeit, mehr Homeoffice sowie Online-Betriebsversammlungen.

Teil der FDP-Erneuerung

Die Beschäftigung mit der Zukunft der Arbeit ist auch Ergebnis eines im April 2018 angestoßenen Erneuerungsprozesses des neuen Generalsekretärs Konstantin Kuhle. Der nun vorliegende Entwurf sei in einem umfangreichen Beteiligungsprozess in der Partei breit diskutiert worden, betont Kuhle. Die Erneuerung war auch eine Reaktion auf die Landtagswahl 2017. Damals hatte die FDP mit 7,5 Prozent zu wenig Stimmen geholt, um in einem Zweierbündnis mit CDU oder SPD zu regieren. Parteichef Stefan Birkner hatte anschließend die rechnerisch mögliche Ampelregierung mit SPD und Grünen abgelehnt und damit den Weg zur Groko im Land freigemacht.

Für Kuhle ist die Zukunft der Beschäftigung auch ein landespolitisch wichtiges Profilthema, da Digitalisierung die Arbeit grundlegend verändert habe und die Politik Antworten finden müsse: "Arbeit ist nicht nur eine Beschäftigung mit entsprechender Entlohnung. Sie stellt für die Menschen in Niedersachsen auch einen Quelle der Selbstverwirklichung und der gesellschaftlichen Teilhabe dar", sagte er unserer Redaktion. Die rot-schwarze Landesregierung habe zudem "keinen Plan, welche staatlichen Rahmenbedingungen es in Niedersachsen für eine veränderte Arbeitswelt braucht", ergänzte er.