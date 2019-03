Hannover. Das Kultusministerium hat sich zurückhaltend zu dem Vorhaben geäußert, in Niedersachsen Winterferien einzuführen. Weit mehr als 5000 Unterstützer fordern in einer Online-Petition die Einführung von Winterferien.

Ein Sprecher verteidigte die aktuell gültige Ferienregelung am Mittwoch vor Journalisten in Hannover und verwies darauf, dass diese in den Jahren 2014/2015 intensiv vorbereitet und breit diskutiert worden war und noch bis zum Schuljahr 2023/2024 gelte.

„Im Beratungsprozess sind die Winterferien damals durchgefallen“, stellte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher nüchtern fest.

Dennoch wird der Petitionsausschuss des Landtag sich erneut mit der Forderung nach einer Einführung von Winterferien beschäftigen müssen, weil es beim Online-Petitionsportal des Landtags weit mehr als 5000 Unterstützer gibt. In der Petition wird von 2025 an eine Woche Winterferien zwischen Anfang Januar und Mitte März gefordert. Die Ferienwoche solle durch die Kürzung anderer Schulferien ermöglicht werden und niedersächsischen Familien die Chance geben, Schnee und Wintersport zu genießen, weshalb sie auch „Skiferien“ genannt werden.

Beratungen im Landtag

Während das Kultusministerium bekräftigte, dass es sich bei der bestehenden Regelung um einen „guten Konsens“ handele und betonte, dass die Haltungen der Lehrerverbände und Schulleitungen gewichtiger seien als „touristische Belange“, befürwortet die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Julia Hamburg, den Winterferien-Vorstoß. „Vieles spricht für die Einführung von Winterferien, wie es in anderen Bundesländern bereits der Fall ist. Dies wäre auch ohne viele Umstände möglich, die Sommerferien etwa könnten um wenige Tage gekürzt werden. Wenn es einen großen Bedarf in der Bevölkerung gibt, die bisherige Regelung zu ändern, werden wir das in jedem Fall diskutieren und das Für und Wider abwägen. Auch die Beratungen im Landtag werden sicher zu einem konkreten Meinungsbild beitragen“, erklärte die Politikerin gegenüber unserer Zeitung.