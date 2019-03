Hannover. Die Kostenexplosion bei der Sanierung der Gorch Fock hat Folgen für hunderte Beschäftigten und Zulieferer der Elsflether Werft.

Angesichts hunderter betroffener Arbeiter drängt Niedersachsens Landespolitik auf eine Zukunft der insolventen Elsflether Werft. Im Hafenausschuss des Landtags sprachen sich am Dienstag Politiker verschiedener Parteien dafür aus, die Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock voranzutreiben. „Ich bin froh darüber, dass es breiter Konsens ist, die Gorch Fock zu Ende zu bauen“, sagte die SPD-Abgeordnete Karin Logemann aus Berne. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums betrifft die Schieflage der Werft nicht nur deren 130 Beschäftigte. Darüber hinaus seien etwa 560 Stellen bei Zulieferern betroffen. Politiker verschiedener Parteien sprachen sich dafür aus, dass der Zahlungsstopp für die Sanierung des Segelschiffs aufgehoben werden. „Wir warten täglich darauf“, sagte Logemann.

Irritationen um Landesbürgschaften

Für Irritationen im Ausschuss sorgten Aussagen von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Der CDU-Politiker hatte am Montag in Oldenburg Bürgschaften für mögliche Investoren in Aussicht gestellt. Der Harener CDU-Abgeordnete Bernd-Carsten Hiebing unterstrich, dass Landesbürgschaften zur Rettung der Werft nötig werden könnten. „Wir müssen deutlich machen, dass die Mitarbeiter ein Anrecht darauf haben, dass wir alles tun, die Firma zu stabilisieren“, sagte Hiebing.

Die Leeraner Grünen Abgeordnete Meta Janssen-Kucz warf Althusmann vor, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Die Bürgschaftsdebatte komme „absolut zu früh“. Zunächst müsse bei der Werft aufgeräumt werden. „Die Vermutung liegt nahe, dass hier der Ruf der Bundesministerin Ursula von der Leyen geschützt werden soll, indem die Gorch Fock irgendwie wieder Wasser unterm Kiel bekommt“, sagte Janssen-Kucz. Die Verteidigungsministerin gehört zum CDU-Landesverband von Niedersachsen-Parteichef Althusmann.

Vertreter des Wirtschaftsministeriums stellten am Dienstag klar, dass das Land grundsätzlich keine Bürgschaften an insolvente Unternehmen gebe. Daraufhin sah sich auch Hiebing zu einer Klarstellung genötigt: Es gehe bei der Frage der Bürgschaften nicht um die aktuelle Situation, sondern darum, ob man beim Einstieg neuer Investoren die Arbeitsplätze sichern wolle. „Darüber werden wir in Zukunft nachdenken dürfen“, sagte er.