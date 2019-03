Hannover. Die Kriminalität in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik hervor, die Innenminister Boris Pistorius am Montag vorgestellt hat.

Die Kriminalitätsbelastung in Niedersachsen geht weiter zurück, die Aufklärungsquote der Polizei steigt. Das ist das Ergebnis der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), die Innenminister Boris Pistorius am Montag in Hannover vorstellte. Demnach sank die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr um vier Prozent auf 506 000 Fälle, gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote von 62,3 Prozent auf 62,8 Prozent. Die Zahl der registrierten Straftaten pro 100 000 Einwohner sinkt damit auf den niedrigsten Wert seit 1980.

Insbesondere bei den Wohnungseinbrüchen sinken die Zahlen nach jahrelangem Anstieg deutlich: Die Polizei verzeichnete im Vorjahr 11 202 Fälle, das sind 17 Prozent weniger als 2017. Knapp jede vierte Tat wird aufgeklärt. Was Pistorius besonders freut: Die Einbrecher scheitern häufiger als früher: 41 Prozent der Einbrüche scheitern bereits beim Versuch. Rückgänge verzeichnete die Polizei auch bei Diebstählen, Fälschungsdelikten, Raubüberfällen oder bei Körperverletzungen. Die Kinder- und Jugendkriminalität ist ebenso rückläufig wie die in der Tätergruppe der Flüchtlinge. Dagegen werden deutlich mehr Rauschgiftdelikte gezählt, Hauptdroge bleibt Cannabis. Auch beim Identitätsdiebstahl im Internet gibt es starke Zuwächse: 2018 wurden 1269 Fälle gezählt, 56 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch bei den Sexualdelikten ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: 6669 Fälle wurden im vergangenen Jahr angezeigt. Trotzdem sieht die Polizei hier keine Trendwende, denn rund 1300 Taten werden der „sexuellen Belästigung“ zugerechnet, die neu ins Strafrecht aufgenommen worden ist. Allerdings stiegen die Zahlen beim Kindesmissbrauch ebenfalls leicht an (von 1295 auf 1370).

Bei den Kapitalverbrechen gibt es einen deutlichen Rückgang: Bei den versuchten und vollendeten Straftaten gegen das Leben notierte die Polizei einen Rückgang von zehn Prozent auf 431. Allerdings hat der Rückgang auch etwas mit der Aufarbeitung des Falls des Serienmörders Niels Högel zu tun: Die zuständige Sonderkommission Kardio hatte 2017 insgesamt 80 Verdachtsfälle in die Statistik eingepflegt, im vergangenen Jahr waren es noch vier.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete die Polizei bei der Häuslichen Gewalt: Die Polizei verzeichnete mit 19479 Taten 7 Prozent mehr als noch im Vorjahr, die Zahl der meist weiblichen Opfer ging mit 18 034 um 10 Prozent nach oben. 17 Menschen überlebten die häusliche Gewalt nicht, 128 wurden schwer verletzt. Ob der Anstieg der Zahlen an einer gesteigerten Anzeigebereitschaft liegt, ist offen. Allerdings rief Pistorius die Bevölkerung auf, Vorfälle bei der Polizei zu melden. Es brauche eine „Enttabuisierung auf gesellschaftlicher Ebene“, sagte er.

Bei den heiß diskutierten Angriffen mit Stichwaffen, meist mit Messern, kann die Polizei hingegen keinen Anstieg feststellen: Wurden zu Beginn der statistischen Erfassung in Niedersachsen im Jahr 2017 insgesamt 3757 Stichwaffenattacken gemeldet, waren es 2018 drei weniger. Für Landespolizeipräsident Axel Brockmann reicht das noch nicht aus, um einen Trend auszumachen, zumal eine bundesweite Statistik weiter aussteht.



Während die Angriffe auf Polizisten 2018 um 5 Prozent auf 3004 zurückgingen, wurden deutlich mehr Rettungskräfte attackiert: Die Statistik vermeldet 245 Angriffe, 14 Prozent mehr als 2017 und mehr als doppelt so viele wie noch 2013. Pistorius kritisierte die Attacken scharf: „Wer diese Personen angreift, greift den gesamten Rechtsstaat an“.