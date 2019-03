Marienburg-Rechnung mit vielen Unbekannten

Hannover. Die Marienburg soll nun nicht mehr ans Land Niedersachsen verkauft, sondern in eine Stiftung überführt werden. Ob das gut ist, muss sich noch zeigen.

Ein Gutes hat der Familienstreit um die Marienburg nun doch: Dank der bundesweit breiten Berichterstattung über den Welfenzwist zwischen Ernst August senior und seinem Sohn ist nun allgemein bekannt, dass in der Nähe von Hannover ein sehenswertes Königsschloss steht. Kommen die bislang jährlich etwa 200 000 Besuche überwiegend als Kurzzeitausflügler aus dem näheren Umkreis, dürfte die einstige Sommerresidenz des Königs von Hannover nun auch mehr Neugierige aus weiterer Ferne anlocken. Dies ist eine Chance für die Region und eine Hoffnung für die etwa 60 Beschäftigten. Und auch eine Herausforderung: Denn touristisch hat das Schloss Luft nach oben: Wer Gäste länger an einen Ort binden will, braucht mehr als ein schönes Gemäuer und nette Ausstellungen.

Ansonsten hat der nun vorgeschlagene Lösungsweg im Streit um die Marienburg noch zu viele Unbekannte, um ihn bewerten zu können: Denn das Stiftungsmodell trägt nur, wenn die Sanierungskosten im Rahmen bleiben, die künftigen Betreiber mehr aus dem Prachtbau herausholen als bisher und Ernst August senior die Regelung nicht doch noch zu Fall bringen will und kann. Für den Steuerzahler macht es sowieso keinen großen Unterschied, welche Lösung am Ende zieht: Er wird so oder so zur Kasse gebeten, damit die Marienburg auf Dauer für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt.