Osnabrück. Kann ja mal passieren: Ein Wagen der Osnabrücker Bereitschaftspolizei hatte einen kleinen "Unfall", als diese beim Braunschweiger Karneval im Einsatz war. Was war da los?

Am Sonntag waren die Narren in Braunschweig los. Zum Schoduvel, Norddeutschlands größtem Karnevalsumzug, waren Hunderttausende Zuschauer in der Innenstadt.

Auch die Osnabrücker Bereitschaftspolizei war vor Ort. Allerdings passierte den Beamten dort ein kleines Malheur: Die Polizisten fuhren mit ihrem Einsatzwagen durch die Fußgängerzone am Burgplatz – und hingen plötzlich auf einer Treppenstufe fest.

"Für den Kollegen war es – vielleicht auch wegen der Wetterverhältnisse – nicht ersichtlich, dass dort Stufen waren", erklärte die Osnabrücker Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Am Wagen selbst sei jedoch kein Schaden entstanden und bis auf zwei, drei Platten, die sich durch den kleinen Unfall lockerten, sei auch der Treppe nichts passiert. "Die Kollegen sind direkt wieder weitergefahren", so die Polizei.



"Solange niemand verletzt ist, tragen wir solch einen kleinen Fehltritt mit Fassung", sagte die Polizei Braunschweig augenzwinkernd dem Nachrichtenportal news38.