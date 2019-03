Zerbrechlicher Erfolg der Linken

Hannover. Die Linke in Niedersachsen sieht sich wieder im Aufwind. Allerdings kann der Aufschwung schnell vorbei sein, sagt unser Autor.

Die Linke in Niedersachsen wittert Morgenluft: Die Mitgliederzahl wächst, Aufbruchsstimmung ist spürbar. Die tiefen Wunden der Wahlniederlage 2013, als die Partei hochkant aus dem Landtag flog, scheinen einigermaßen verheilt. Mittlerweile kratzen die Landeslinken in Umfragen beständig an der 5-Prozent-Hürde. Der Erfolg ist dabei nicht nur hausgemacht: Die Partei profitiert bundesweit von der politischen Polarisierung der Gesellschaft durch den Erfolg der AfD. Und auf Landesebene gibt es mit Pflegekammer, Polizeigesetz und Mietsteigerungen derzeit gleich drei Themen mit Potenzial für außerparlamentarische Proteste. So lange die Große Koalition dort nicht liefert, profitiert die Linke.

Wie zerbrechlich diese Erfolge sind, zeigt die hohe Zahl der Parteiaustritte bei den Genossen. Längst nicht alle Neuen sind gekommen um zu bleiben. Die mangelnde Bindekraft wird zum Problem, wenn sich die Großwetterlage ändert – und bis zur nächsten Landtagswahl 2022 ist es noch eine politische Ewigkeit. Zudem sind die inneren Richtungskämpfe zwar notdürftig zugedeckt, doch schwelen sie weiter. Beispiel Europa: Mag Parteichefin Katja Kipping die Linken-Kritik an der EU auch als "Liebeserklärung an Europa" verklären – in der Partei gibt es genug Menschen, die die EU und ihre Institutionen grundsätzlich ablehnen.