Steinfeld. Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer aus Damme, der am Sonntag gegen drei Uhr früh in Steinfeld verunglückte.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 46-Jährige aus Damme mit einem Pkw Kia Picanto in Steinfeld die Dammer Straße in Richtung Damme. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde er schwer verletzt.

Blutprobe entnommen

Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholbeinfluss bei dem Dammer festgestellt. Nachdem er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte ihm hier eine Blutprobe entnommen werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.