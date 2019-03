Hannover. Die Linke in Niedersachsen wächst, die Parteispitze traut sich die Rückkehr in den Landtag zu. Doch es gibt auch Probleme und Differenzen.

Sechs Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Landtag sieht sich die Linke in Niedersachsen im Aufwind: In den vergangenen zwei Jahren hat die Partei nach eigenen Angaben mehr als 870 Neueintritte bei etwa 500 Austritten verzeichnet und hat mit 3112 die 3000er-Grenze überschritten. 61 Prozent der Zugänge sind demnach unter 35 Jahre alt. "Man kann sagen, die Linke in Niedersachsen wächst und wird jünger", sagt eine zufriedene Bundeschefin Katja Kipping am Samstag beim Landesparteitag in Hannover.

Das gilt auch für die Spitze: 86 Prozent der Delegierten wählten am Samstag die 30-jährige Heidi Reichinnek aus Osnabrück zur neuen Landesvorsitzenden. Die 30-jährige Ratsfrau aus Osnabrück teilt sich die Doppelspitze mit dem 2018 gewählten Lars Leopold aus dem Kreis Hildesheim. Die Koordinatorin eines Demokratieförderungsprojekts in Belm folgt auf Anja Stoeck (53), die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat. Vom Parteitag erwartet sich Reichinnek ein "Aufbruchssignal" für die Genossen.

Ziel ist die Rückkehr in Niedersachsens Parlament, nachdem die Partei bei der Landtagswahl im Herbst 2017 mit 4,6 Prozent ein zweites Mal in Folge an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Dazu will sich die Partei trotz fehlender Landtagsfraktion stärker landespolitisch profilieren. Im Landtag fehle eine linke Stimme, sagt Reichinnek. Es gebe dabei "keinen großen Unterschied" zwischen der vorherigen rot-grünen und der heutigen rot-schwarzen Regierungskoalition in Hannover.

Kipping will Radikalisierung nach links

Und Themen gebe es genug: Die Linke protestiert gegen die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer, das geplante rot-schwarze Polizeigesetz und steigende Mieten. Eine "Partei in Bewegung" nennt Parteichefin Kipping das. "Man wagt sich gar nicht auszudenken, was wir rocken könnten, wenn wir eine Landtagsfraktion hätten", schiebt sie nach. Die Parteichefin sieht neue linke Mehrheiten entstehen, seit die SPD eine Grundrente fordert und in Berlin offen über die Enteignung von Wohnungsunternehmen geredet wird. "Wie gelingt uns in der Gesellschaft eine Radikalisierung nach links?", fragt Kipping.

Dass der Aufschwung nicht bei allen ankommt, ist am Tagungsort hautnah zu spüren: Die Partei trifft sich in einer frisch renovierten Gesamtschule in Hannovers ärmsten Stadtteil Mühlenberg, einem sozialen Brennpunkt und einer AfD-Hochburg am südwestlichen Rand der Großstadt: Mehr als zwei Drittel der Kinder in den Reihen- und Hochhaussiedlungen rund um die Schule sind von Transferleistungen abhängig und gelten als arm.

Kritik aus den eigenen Reihen

Doch die Partei ist im Bund wie im Land auch stark mit sich selbst beschäftigt: Laut Bundesgeschäftsstelle stammte zuletzt jedes fünfte Schiedsgerichtsverfahren aus Niedersachsen. Und auch bei der Strategie ist man uneins: Der Oldenburger Hans-Henning Adler fordert von der Partei mehr landespolitische Profilierung: "Wir können noch viel besser werden", sagt er und nennt die Milliardenverluste der Nord/LB durch Schiffskredite als Beispiel für ein landespolitisches Thema. Der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm kritisiert, die Partei sei bei der mit 4,6 Prozent verlorenen Landtagswahl 2017 "zu wenig widerständig gewesen" und habe den Dieselskandal nicht thematisiert. Haimo Stiemer aus dem Kreisverband Oldenburg/Ammerland rät zur Aufbereitung der Wahlniederlage. "Wir haben noch nicht genug Leute erreichen können. Machen wir uns ehrlich", sagt er.