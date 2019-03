Pattensen. Ein Streit im Adelshaus der Welfen beschäftigt seit Monaten Niedersachsens Landespolitik: Erbprinz Ernst August von Hannover will die Marienburg an das Land verkaufen, sein Vater versucht das zu verhindern. Im Interview mit unserer Redaktion gibt sich der Erbprinz zuversichtlich, dass es bald eine Lösung gibt.

Prinz Ernst August, der im November verkündete Kauf Ihrer Marienburg an das Land liegt weiter auf Eis. Warum sollte Niedersachsen das Schloss kaufen?

Die Marienburg ist ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung und wichtiger Teil des niedersächsischen Kulturerbes. Sie zieht jährlich hunderttausende Besucher an und ist ein Wirtschaftsfaktor für die Region. Der dauerhafte Erhalt dieses Gesamtkunstwerks für die Öffentlichkeit und die Sicherung von 60 Arbeitsplätzen auf dem Schloss liegen im Interesse aller Beteiligten.

Warum behalten Sie das Schloss nicht?

Ein tragfähiges Zukunftskonzept braucht einen langfristig tragfähigen Rahmen. Allein kann ich mir diesen aufgrund meiner Einkommensverhältnisse schlicht nicht gewährleisten. Aber ich bin gewillt, einen erheblichen materiellen Beitrag beizusteuern. Ich will Kunstobjekte im Wert von 6 Millionen Euro in eine gemeinnützige Kunststiftung einbringen, in der auch das Land vertreten ist.

Das Schloss ist eng mit der Geschichte des Hauses Hannover verbunden. Geben Sie das Familieneigentum nicht zu leichten Herzens weg?

Natürlich wäre ich froh und stolz, die Marienburg in Eigenregie sanieren und weiter betreiben zu können. Der Entschluss, das Schloss in andere Hände zu geben, ist mir nicht leichtgefallen. Dies ist eine Zäsur für mich und meine Familie. Aber es führt kein Weg daran vorbei: Das Schloss muss saniert werden und die Kunst dort soll auf Dauer öffentlich zugänglich bleiben. Um dies zu gewährleisten, fehlen mir einfach die Mittel.

Anzeige Anzeige

Sie haben nach eigenen Angaben viel draufgezahlt.

Wir haben in den letzten Jahren Fortschritte bei der Wirtschaftlichkeit erzielt, weil wir in die touristische Nutzung investiert haben und die Besucherzahlen stark steigern konnten. Aber der Schlossbetrieb hat über Jahre Verluste aufgehäuft und trägt sich noch immer kaum.

Warum soll das Gleiche nicht auch anderen Betreibern blühen?

Meiner Mannschaft und mir ist es gelungen, die Besucherzahl auf 200 000 pro Jahr zu versechsfachen. Das Schloss hat aber ein weit größeres touristisches und kulturelles Potential: Mir ist wichtig, dass sich das voll entfalten kann. Ich will mit dem Eigentümer- und Betreiberwechsel dazu beitragen, dass sich die Marienburg zu einem Neuschwanstein des Nordens entwickeln kann. Wenn das gelingt und das kulturhistorische Erbe der Welfen gewahrt bleibt, ist das im Sinne künftiger Generationen – auch aus meiner Familie. Daher tue ich alles in meiner Macht stehende, damit das Schloss eine Perspektive bekommt.

Wie soll dieses Potenzial gehoben werden?

Erstens durch eine umfassende Sanierung, welche die Strahlkraft erhöht und einen Ganzjahresbetrieb ermöglicht – die dafür nötige Heizung ist zum Schutz von Kunst und Gemäuer ohnehin dringend notwendig. Und zweitens durch einen Betreiber, der mehr Erfahrung im Gastronomie-, Veranstaltungs- und Kulturbetrieb hat als ich.

Was wäre die Alternative zum Verkauf?

Das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Kurzfristig überbrücke ich den Betrieb, auch aus Verantwortung für die Mitarbeiter. Im schlimmsten Fall, wenn die Gespräche mit dem Land und allen anderen Beteiligten scheitern sollten, ginge das Schloss für die Öffentlichkeit verloren. Daher müssen wir bald Nägel mit Köpfen machen!

Die Hängepartie dauert schon Monate an. Erwarten Sie noch einen Durchbruch?

Ja. Ich bin fest überzeugt, dass wir eine Lösung finden, die allen Beteiligten gerecht wird. Dazu stehe ich in konstruktiven Gesprächen.

Haben die Welfen wirklich nicht genug Geld, um ein Schloss zu unterhalten?

Ich mache niemandem etwas vor. Meine Familie ist längst nicht so reich, wie viele glauben. Fakt ist: In den letzten Jahren bin ich an die Grenze des Machbaren gegangen beim Bemühen, Schloss Marienburg so gut es geht zu erhalten und weiter zu entwickeln. Mehr ist einfach nicht möglich. Die nachhaltige Sanierung und Offenhaltung kann ich nicht stemmen.

Ihr Vater Ernst August senior widerspricht: Er habe Sie mit einer Schenkung 2004 „auskömmlich versorgt“…

Die Erträge aus dem mir übertragenen Besitz haben von Anfang an nicht annähernd ausgereicht, um ein Kulturdenkmal wie Schloss Marienburg auf Dauer zu unterhalten. Zudem hat mein Vater mir kein liquides Vermögen übertragen.

Eine Inventarsauktion im Jahr 2005 soll 44 Millionen Euro gebracht haben. Wo ist das Geld?

Davon ist leider nichts mehr übrig. Die Besitzungen des Hauses Hannover erforderten zum damaligen Zeitpunkt erhebliche laufende Aufwendungen. Daher sahen alle damals beteiligten Familienmitglieder keine Alternative zur Auktion, ich nehme mich da nicht aus. Vom Erlös gingen hohe Kosten und Provisionen ab. Ein Großteil des Nettoerlöses wurde für Schuldentilgung und Umfinanzierungen genutzt, ein weiterer Teil direkt in die Marienburg investiert.

Schuldentilgung?

Dass letztlich ein Großteil zur Tilgung von Altschulden verwendet werden musste, die sich in der Zeit vor meiner Verantwortungsübernahme aufgestaut hatten, ließ sich für mich vor der Auktion beim besten Willen nicht absehen. Und bevor Sie fragen, woher die Schulden stammen: Sie waren durch meinen Vater zu verantworten.

Das Umfeld Ihres Vaters sieht Sie gut versorgt. Allein der Landbesitz von Haus Hannover in Deutschland und Österreich soll tausende Hektar umfassen.

Ich habe davon gelesen. Die Fakten liegen anders. Mir ist nur die Verantwortung für Besitzungen in Deutschland übertragen worden, die vor allem aus Grundbesitz bestehen. Die Erträge stammen ausschließlich aus land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Sie reichen schon für den Unterhalt der Marienburg auf Dauer nicht. Eine Sanierung lässt sich damit schon gar nicht stemmen.

Die Gegenseite bezweifelt, dass Sie das Schloss verkaufen dürfen.

Die Anwälte meines Vaters zetteln juristische Scheingefechte an, streuen Spekulationen und verbreiten haltlose Unterstellungen, um eine Lösung für das Schloss zu verhindern. Diese Ablenkungsmanöver ändern aber am Kernproblem nichts: Ein dauerhafter Erhalt kann nur gemeinsam mit dem Land gelingen. Daher gibt es keine Alternative zu lösungsorientierten Gesprächen mit der Landesregierung und den übrigen Beteiligten.

Ihr Vater besteht darauf, dass die Marienburg in der Familie bleibt.

Wer glaubt denn im Ernst, dass mein Vater das Schloss zurück möchte?

Also ist die Marienburg nur ein Vorwand in einem Streit, bei dem es um das Sagen bei den österreichischen Liegenschaften des Hauses geht? Das berichten ja mehrere Medien.

Zumindest habe ich von Seiten meines Vaters oder seiner Anwälte bisher keine gangbare Alternative zum Erhalt des Schlosses für die Öffentlichkeit gehört. Fest steht, dass ich bereits 2004 auf dem Wege der vorweggenommenen Erbfolge und 2006 durch Ablösung des bis dahin bestehenden Nießbrauchrechts meines Vaters rechtssicher und unumkehrbar die Verantwortung für die Besitzungen der Familie in Deutschland angetreten habe.

Also teilen Sie die Zweifel nicht?

Die Rechtslage ist eindeutig: Ich bin Eigentümer der Marienburg und als solcher uneingeschränkt im Grundbuch eingetragen. Alle Fristen für eine eventuelle Rückforderung der Schenkungen sind seit langem abgelaufen. Ich bin zuversichtlich, dass die vom Land eingeforderte Rechtsklärung dies zeitnah bestätigen wird.

Wäre es nicht besser, diesen Familienstreit intern zu lösen, statt ihn offen auszutragen?

Die Privatsphäre meiner Familie ist mir sehr wichtig. Daher wasche ich trotz der Anwürfe der Gegenseite keine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit. Ich bedauere den von meinem Vater und seinen Anwälten angezettelten, künstlich inszenierten öffentlichen Streit wirklich sehr. Aber wie gesagt: Das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Es geht nicht um die Marienburg. Mein Vater will das Schloss in Wirklichkeit gar nicht zurück.