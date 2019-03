Schüttorf. Nach einem Unfall auf der A30 bei Schüttorf am späten Freitagabend ist die Fahrbahn in Richtung Niederlande wieder freigegeben worden.

Dort fuhr am späten Abend ein Fahrzeug nach einem Reifenplatzer in die Leitplanke und blieb im Anschluss auf der Überholspur liegen. Die Autobahnpolizei schickte zwei Streifenwagen zu der Stelle, die das Auto absichern sollten. Gegen 22 Uhr fuhr der Fahrer eines Autos in einen der Streifenwagen. Laut einer Sprecherin der Polizei hatte der Fahrer den Wagen übersehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die linke Fahrspur war für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt. Zwischenzeitlich musste die komplette Fahrbahn für mehrere Minuten gesperrt werden.