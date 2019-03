Hannover. Für Leute auf der Suche nach einer Arbeitsstelle ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen gut. Für die Unternehmen wird es dagegen zunehmend schwieriger, alle Stellen zu besetzen. Regional gibt es aber große Unterschiede. Wo sieht es besonders gut aus?

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich im Februar klar verbessert. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent und damit deutlich niedriger als vor einem Jahr. Damals hatte die Quote noch bei 5,8 Prozent gelegen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Hannover mitteilte. Landesweit waren im Februar 229.580 Menschen arbeitslos gemeldet. Der Mitarbeiterbedarf der Betriebe habe zuletzt deutlich zugelegt, sagte Klaus Oks, Geschäftsführer des operativen Geschäfts bei der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Arbeitsagentur. Im Februar wurden mehr als 6400 neue Stellen gemeldet, insgesamt waren damit landesweit fast 76.500 Jobs ausgeschrieben.



Erstmals unter Fünf-Prozent-Marke

Im vergangenen Jahr hatte die Arbeitslosenquote in Niedersachsen erstmals seit der Wiedervereinigung die Fünf-Prozent-Marke unterschritten und war im November auf ein historisches Tief von 4,9 Prozent gefallen. Saisonbedingt steigen die Arbeitslosenzahlen im Winter aber jedes Jahr an, weil auf dem Bau und in der Landwirtschaft weniger Beschäftigte benötigt werden. Im Frühjahr zieht die Nachfrage nach Arbeitskräften dann regelmäßig wieder an.

Lage vor allem im Westen des Landes gut

Regional betrachtet ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt vor allem im Westen der Landes sehr gut: Besonders niedrig ist die Arbeitslosenquote im Emsland (2,5), in der Grafschaft Bentheim (2,6), im Kreis Osnabrück (3,0), im Kreis Oldenburg (3,4) sowie in den Kreisen Osterholz (3,5) und Vechta (3,6).

Gute Chancen für junge Leute

Schlechter als im Landesdurchschnitt sieht es dagegen an der Küste in den Städten Wilhelmshaven (10,8 Prozent) und Emden (8,4) sowie in den Kreisen Wittmund (7,8) und Aurich (7,5) aus. Auch im Kreis Lüchow-Dannenberg (7,6 Prozent) und in der Stadt Salzgitter (9,3 Prozent) ist die Arbeitslosenquote höher als im Landesschnitt. Rund 20 Prozent der Arbeitslosen in Niedersachsen waren im Februar 55 Jahre oder älter. Auch auf dem Ausbildungsmarkt ist die Lage für junge Leute auf der Suche nach einer Stelle gut. 45.034 offene Ausbildungsplätzen standen im Februar 38.513 Interessenten gegenüber, die eine Lehrstelle suchten. "Es wird immer wichtiger, Betriebe und Interessenten passgenau zusammenzubringen, damit die Ausbildung für beide Seiten ein Erfolg wird", sagte der Geschäftsführer der Arbeitsagentur.