Emden. In letzter Minute ist eine Lösung für die insolventen Fosen Nordseewerke in Emden gefunden worden. Für die Fortsetzung des Betriebes könnte ein neuer Auftrag eine wichtige Rolle spielen.

Der norwegische Schiffbauer Fosen Yard will die insolventen Fosen Nordseewerke im ostfriesischen Emden komplett übernehmen. Fosen und der Insolvenzverwalter hätten sich auf eine Betriebsübernahme zur Mitte des Monats verständigt, sagten Sprecher von Fosen und der Gewerkschaft IG Metall am Donnerstagabend. Mit der Einigung sei auch eine Vereinbarung unterschrieben, wonach Fosen das Problem einer vorübergehenden Unterdeckung lösen will.



Positive Signale für größeren Auftrag in Emden

"Wir freuen uns über diesen Betriebsübergang und hoffen auf eine langfristige Lösung für die 80 Mitarbeiter", sagte Gewerkschaftssekretär Thomas Preuß von der Gewerkschaft IG Metall. Es gebe außerdem positive Signale für einen ersten größeren Auftrag in Emden. Die Werft hatte am 16. Januar Insolvenz angemeldet, zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren. Der norwegische Hauptgesellschafter hatte danach seine Bereitschaft signalisiert, das Unternehmen zu übernehmen und die Belegschaft an der neuen Firma zu beteiligen. In dem vorläufigen Insolvenzverfahren musste bis Ende Februar eine Lösung gefunden werden, da nur bis zu diesem Zeitpunkt das Insolvenzgeld gesichert war.