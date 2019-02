Jugendliche fahren in Stade auf Zugpuffern mit CC-Editor öffnen

Die Jugendlichen fuhren auf den Puffer eines Regionalzuges mit. Symbolfoto: dpa

Stade. Im Landkreis Stade haben sich am Donnerstag zwei Jugendliche in Lebensgefahr begeben: Sie sind im Bahnhof Hammah auf die Puffer eines abfahrenden Zuges gesprungen und darauf in Richtung Cuxhaven mitgefahren.