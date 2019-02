Hannover. Von Bundesland zu Bundesland verschiedene Feiertage machen Logistikern das Leben schwer. Das gilt insbesondere zwischen NRW und Niedersachsen. Nun soll es teilweise Abhilfe geben.

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen setzen sich für eine teilweise Aufhebung des Feiertagsfahrverbotes für Lkw auf bestimmten Autobahnen ein. Die zuständigen CDU-Verkehrsminister Bernd Althusmann (Niedersachsen) und Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen) schlagen eine so genannte „Transitregelung“ vor, die eine Befahrung bestimmter Routen an bestimmten Feiertagen erlaubt.

Konkret geht es bei dem Vorhaben um die Autobahn A30 von der niederländischen Grenze bis nach Bad Oeynhausen, die A1 bis Bremen und möglicherweise Teile der A2. Die Fachabteilungen beider Ministerien seien dabei, eine entsprechende Regelung zu erarbeiten, sagte Althusmann am Mittwochabend vor Vertretern der Logistikbranche in Hannover. Diese soll noch vor dem 31. Oktober in Kraft treten.

Neuer Feiertag bringt Probleme

Anlass des Vorstoßes ist eine politische Entscheidung aus 2018: Im vergangenen Jahr hatte Niedersachsen den Reformationstag zum Feiertag erklärt. Damit hätten insbesondere Spediteure entlang der die Ländergrenze mehrfach querende A30 künftig an zwei darauffolgenden Tagen mit wechselnden Fahrverboten zu tun, da die Straßenverkehrsordnung (StVO) an Feiertagen Lkw-Verkehr nur in wenigen Ausnahmen wie bei verderblicher Ware erlaubt. 2018 griff das Problem noch nicht, da die StVO trotz Feiertag noch nicht verändert war, doch das will der Bund nun offenbar nachholen.

IHK warnt vor vollen Lagern

Verbände laufen seit Monaten Sturm gegen die drohende zweitägige Zwangspause. „Die beiden aufeinanderfolgenden Feiertage stellen die Wirtschaft vor große logistische Herausforderungen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, Marco Graf, unserer Redaktion. Im Grenzgebiet beider Bundesländer könne diese zweitägige Belieferungspause die Lagerkapazitäten vieler Unternehmen überfordern. „Darum wünschen wir uns die Abschaffung des Lkw-Fahrverbots an allen nicht bundeseinheitlichen Feiertagen“, sagte Graf. Ein entsprechender Antrag der FDP im Landtag liegt allerdings seit Monaten unbehandelt im zuständigen Ausschuss. Für eine einheitliche Aufhebung des Feiertagsfahrverbotes gebe es im Bundesrat auch keine Mehrheit, sagte Althusmann am Mittwochabend vor Vertretern des Logistikgewerbes in Hannover.

Es gibt schon Sonderregeln

Ganz neu ist die Idee der Transitstrecken übrigens nicht: So dürfen Lkw aus den umliegenden Bundesländern am Reformationstag nach Berlin einfahren. Auch hierzulande gibt es bereits eine Sonderregelung: Lkw, die an Fronleichnam und Allerheiligen auf dem kürzesten Weg zwischen zwei niedersächsischen Landesteilen durch Nordrhein-Westfalen fahren, dürfen dazu die A2, die B61 und die A30 nutzen.