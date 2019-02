Damme. Im Videospiel ist "Luigi", eine Nintendo-Figur, eher ängstlich und schreckhaft. Der Mann, der sich während des Dammer Carnevals als die Computerfigur verkleidet hat, ist das wohl eher nicht: Er hat am vergangenen Sonntag einen anderen Mann geschlagen.

Der Mann in dem "Luigi"-Kostüm schlug laut einer Mitteilung der Polizei während des Dammer Carnevals am Sonntag, 24. Februar, um 22 Uhr einen Mann aus Holdorf. Das 41-jährige Opfer verlor bei dem Schlag das Bewusstsein und fiel in Höhe Große Straße 11 auf den Boden. Der Mann wurde so stark verletzt, dass er stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas zu dem Täter sagen können. Der Mann im "Luigi"-Kostüm flüchtete in Richtung Innenstadt. Zum Kostüm der Computerfigur gehört ein grünes Sweatshirt, eine blaue Latzhose sowie eine grüne Kappe mit einem "L" drauf. Zum genauen Aussehen des Kostüms, das der Täter trug, macht die Polizei keine Angaben. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 05491/9500.