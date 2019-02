Hannover. Nach einem Brandbrief von Schulleitern aus Hannover ist die gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten Schülern wieder ein Thema für die Landespolitik. Dabei erhält Kultusminister Grant Hendrik Tonne Unterstützung aus dem Parlament – mit Ausnahme einer Partei.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat „Herausforderungen“ bei der Umsetzung der Inklusion, also der gemeinsamen Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder, eingeräumt. Gleichwohl arbeite die Landesregierung weiter an der Umsetzung. Inklusion sei ein Prozess, „der einen langen Atem braucht“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Debatte im niedersächsischen Landtag. Tonne kündigte weitere Reformen an: So würden mehr als 450 bisherige Förderschullehrer an allgemeine Schulen versetzt, sonderpädagogische Beratung allen Lehrkräfte zugänglich gemacht und die multiprofessionellen Teams besser gefördert.

Anlass der Diskussion war ein Mitte Februar bekannt gewordener Brandbrief von Gesamtschulleitern von Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Hannover. Darin beklagen sie eine hohe Belastung durch die Inklusion und drohen damit, ab Sommer weniger Kinder mit Förderbedarf an den Schulen aufzunehmen. Kritik üben die Schulleiter an den Gymnasien der Stadt. Diese würden fast keine Inklusionsschüler aufnehmen.

Vier von fünf Parteien wollen keine Strukturdebatte

Der Hilferuf der Gesamtschulen betreffe nicht nur Hannover, sagt Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie fordert, „alle Schulformen“ in die Verantwortung zu nehmen und kritisiert das von der Koalition aus SPD und CDU vereinbarte Nebeneinander von Förder- und Regelschulen. „Das von der Großen Koalition zementierte Doppelsystem verschärft völlig unnötig den Fachkräftemangel. Jetzt braucht es eine Gelingens-Offensive, kein Zurückdrehen bei der Inklusion“, sagte Pooth unserer Redaktion.

Derart scharfe Kritik musste sich Tonne am Donnerstag im Landtag kaum anhören: Nicht nur die Regierungsfraktionen von SPD und CDU gingen pfleglich mit dem Minister um, auch Grüne und FDP hielten sich mit Kritik deutlich zurück: Niemand habe die Absicht, den Groko-Kompromiss bei den Schulformen infrage zu stellen, sagte der FDP-Schulpolitiker Björn Försterling. „Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, einfache Strukturdebatten zu führen“, ergänzte die Grünen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg. Die Regierungsparteien revanchierten sich mit einer Einladung: „Uns wäre als Regierungsfraktionen sehr daran gelegen, mit FDP und Grünen weiter im Gespräch für eine verlässliche Inklusion zu bleiben“, sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Politze. Tatsächlich sind die vier Fraktionen bereits im Gespräch: Sie arbeiten an einem gemeinsamen Antrag, in dem sie Tonne zu konkreten Maßnahmen auffordern wollen. Der bedankte sich denn auch für die „wohltuend sachliche“ Debatte.

AfD warnt vor Milliardengrab

Lediglich die AfD scherte mit einer Grundsatzkritik aus: Die Inklusion sei nicht nur gescheitert, sie werde als Utopie immer wieder scheitern, warnte der Abgeordnete Harm Rykena. Statt das „weltweit einzigartige“ deutsche Förderschulsystem zu stärken, werfe das Land dem schlingernden Kahn Inklusion weiter Geld hinterher. „Wie viele Euro wollen Sie noch in dieses Fass ohne Boden schütten?“, fragte Rykena. Kurz zuvor hatte die Landesregierung erklärt, bis 2022 insgesamt 1,9 Milliarden Euro in die gemeinsame Beschulung investieren zu wollen.

Philologen für „grundsätzliche Neuausrichtung“

Dass Gymnasien oft einen geringen Förderschüleranteil haben, ist für Horst Audritz vom Philologenverband Niedersachsen (PHVN) nicht verwunderlich. Während die IGS verschiedene Abschlüsse anbiete, bereite das Gymnasium auf das Abitur vor. „Das bedingt zielgleichen und nicht zieldifferenten Unterricht“, sagte Audritz unserer Redaktion. Die beim inklusiven Unterricht geforderte Binnendifferenzierung innerhalb einer Klasse sei oft Theorie und klappe in der Praxis nicht, sagte Audritz. Er forderte eine „grundsätzliche Neuausrichtung der Inklusion“. Schon jetzt zeige sich, dass der jetzige Weg falsch sei. „Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, die Förderschulen auslaufen zu lassen“, sagte er.