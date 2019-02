Osnabrück. Am Warnstreik des öffentlichen Dienstes in Bremen beteiligten sich am Mittwoch etwa 5000 Menschen, wie die Gewerkschaft Verdi auf Anfrage mitteilt. In einigen Straßen in der Bremer Innenstadt kommt es demnach durch den Streik zu Verkehrsbehinderungen.

Die Gewerkschaft Verdi ist mit der Beteiligung am Warnstreik des öffentlichen Dienstes in Bremen an diesem Mittwoch zufrieden, wie der Gewerkschaftssekretär des Bezirksverbandes Weser-Ems, Daniel Vollbrecht, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. "Es ist ein tolles Zeichen."

Warum wird gestreikt?

Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder außer Hessen unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Der Abschluss solle zudem auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Auch für Auszubildende und Praktikanten soll es Verbesserungen geben.

In ganz Deutschland finden deshalb heute zentrale Kundgebungen wie in Bremen statt. In Berlin streiken etwa Erzieher und Lehrer. Hauptredner auf dem Bremer Marktplatz ist Verdi-Chef Frank Bsirske, neben ihm sprechen unter anderem die niedersächsische GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth und der niedersächsische GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff.

Auch an einigen Schulen in der Region wird es aufgrund des Streiks zu Ausfällen kommen. Darüber hinaus ist auch die Straßenbauverwaltung in Niedersachsen laut Verdi betroffen – daher bleibt an diesem Tag beispielsweise die Jann-Berghaus-Brücke in Leer auf der Bundesstraße 436 hochgeklappt und ist nicht passierbar.

"Bremen ist gerade verkehrstechnisch ein Chaos", berichtet Verdi-Gewerkschaftssekretär Daniel Vollbrecht weiter. Aus Gewerkschaftssicht sei der Warnstreik ein Erfolg: "Es zeigt, wie unzufrieden die Mitarbeiter mit der Haltung der Arbeitgeber sind. Es ist ein tolles Zeichen." Für ihn sei klar, dass die Arbeitgeber vor diesem Hintergrund nicht bei ihrer Haltung bleiben könnten.



Wie geht es weiter?

Am Donnerstag starten die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in Potsdam in die dritte und womöglich entscheidende Verhandlungsrunde. Eine Einigung am Wochenende wird nicht ausgeschlossen.