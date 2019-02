Pattensen. Drehstart für ein neues ARD-Weihnachtsmärchen: Schloss Marienburg bildet die Kulisse für die Verfilmung von „Das Märchen von den zwölf Monaten" nach Motiven von Josef Wenzig.

In dem neugotischen Bauwerk stand am Dienstag Marie Rönnebeck als Königin Klara vor der Kamera. Die Herrscherin muss in dem Märchen Monat für Monat die Jahresuhr weiterstellen, doch der frostige Fürst (Arndt Schwering-Sohnrey) droht, seine Rivalin zu zerstören. Bleibt es deshalb für immer Februar? Gedreht wurde unter anderem im Thronsaal.

Der Stammsitz der Welfen ist derzeit vor allem in den Schlagzeilen, weil Ernst August Prinz von Hannover (65) die Marienburg von seinem gleichnamigen Sohn zurückfordert. Ernst August junior wiederum möchte das sanierungsbedürftige Schloss in der Nähe von Pattensen für einen Euro an die öffentliche Hand verkaufen. Mit ihren vielen Zinnen und Türmen wird die Marienburg auch als „Neuschwanstein des Nordens" vermarktet.

Das unter Federführung von Radio Bremen verfilmte Märchen läuft im Weihnachtsprogramm 2019 im Ersten. Weitere Mitwirkende sind Nina Kaiser, Jascha Rust und Christoph Bach. Zu den malerischen Schauplätzen im Norden zählen zudem Hildesheim, Worpswede und Buchholz. In der ARD-Reihe „Sechs auf einen Streich" wurden seit 2008 bisher 46 Märchen neu in Szene gesetzt und in der Weihnachtszeit ausgestrahlt. Vor der Kamera standen unter anderem Schauspielstars wie Iris Berben, Matthias Brandt oder Veronica Ferres.