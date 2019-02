Hannover. Nach Ansicht vieler Abgeordneter braucht die Kultur in Niedersachsen mehr Geld und mehr Verlässlichkeit beim Geld. Ein entsprechender Vorstoß bleibt aber vage.

Niedersachsens Regierungsfraktionen machen sich für eine stärkere Förderung der Kulturangebote im Land stark: Am Donnerstag bringen SPD und CDU einen Entschließungsantrag mit dem Titel „Vielfalt des kulturellen Lebens in Niedersachsen fördern“ in den Landtag in Hannover ein. Darin fordern die Abgeordneten von CDU-Kulturminister Björn Thümler eine Weiterentwicklung der Kulturprogramme im Land.

Reaktion auf Proteste

Der Vorstoß ist auch eine Reaktion auf die Proteste im vergangenen Herbst, als die kommunalen Theater unter anderem aus Osnabrück und Wilhelmshaven mehr Landeshilfe einforderten. Zuvor hatte Thümler sechs Millionen Euro mehr in Aussicht gestellt – die sich aber dann nicht im Haushalt wiederfanden. Am Ende gab es einen Kompromiss: Die Fraktionen gaben drei Millionen Euro aus ihrer „Spielgeldliste“ für Schwerpunkte. Dass Kultur immer wieder über diese Liste gefördert werden muss, stört auch im Parlament viele. Denn die Liste ist für Leuchtturmprojekte gedacht, nicht für Daueraufgaben. Darüber hinaus fehlt der Kultur Planungssicherheit, denn die Mittel müssen jedes Jahr neu verhandelt werden.

Mittel sollen in den Etat

Und so fordert der Entschließungsantrag viel Dauerhaftes: Eine „stärkere Förderung der Landschaften und Landschaftsverbände“, eine „Ausweitung der Spielstätten- und Konzeptionsförderung“, mehr Geld für Laienmusik und Musikfestivals, eine Verstetigung der Mittel für das Programm „Wir machen die Musik“ und die Mitglieder des Arbeitskreises niedersächsischer Kulturverbände (akku) sowie eine „deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kulturarbeit“.

Übersetzt heißt das, Thümler solle die Posten direkt in seinen regulären Etat für 2020 festschreiben. Doch dort gibt es viele andere Dinge, immerhin ist das Haus auch zuständig für Wissenschaft. „Die Kultur ist dramatisch unterfinanziert. Aber wenn wir mit dem Geld für eine Exzellenzprofessur bekommen können, entscheiden wir uns anders“, sagt ein CDU-Mann.

Debatte kurz vor Feierabend

Im Ministerium sieht man sich auf Seite der Abgeordneten. „Wir versuchen weiter, die Mittel wie im Koalitionsvertrag verabredet zu verstetigen“, sagt eine Sprecherin. Doch am Ende müsse das Parlament festlegen, welche Prioritäten man setze.

So ganz sicher scheinen sich da auch die Fraktionen nicht zu sein: Ihr Entschließungsantrag bleibt weitenteils vage, darauf festnageln ließe sich eine Regierung kaum. Und geredet werden soll über den Antrag am Donnerstagabend um etwa 19:30 Uhr, kurz vor Sitzungsschluss. Dann, wenn Besucher und Journalisten längst weg und auch einige Parlamentarier nach elfeinhalb Stunden Plenum geistig im Feierabend sind.