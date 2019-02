Osnabrück. Am Mittwoch ist in Niedersachsen und Bremen ein ausgedehnter Warnstreik im öffentlichen Dienst geplant. Laut Gewerkschaft Verdi wird es in zahlreichen Dienststellen und Behörden zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen.

Mit dem Warnstreik wollen Verdi, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Druck in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen. Die Gewerkschaften fordern dabei sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten. Die Länder weisen die Forderungen als überzogen zurück. Ein Angebot haben sie noch nicht vorgelegt.

Einschränkungen und Verzögerungen

Wie Verdi mitteilt, wird es am Mittwoch in Niedersachsen und Bremen aufgrund des Warnstreiks in zahlreichen Dienststellen und Behörden zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen. Demnach ist eine Demonstration und Kundgebung geplant, an der sich demnach Tausende Beschäftigte auch aus Niedersachsen beteiligen werden. Hauptredner auf dem Bremer Marktplatz ist Verdi-Chef Frank Bsirske, neben ihm sprechen unter anderem die niedersächsische GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth und der niedersächsische GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff.

Gibt es eine Eskalation?

Bsirske hatte am Montag betont, dass er auch eine Zuspitzung des Konflikts für möglich hält. "Ich schließe im Moment auch eine Eskalation nicht aus", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine schnelle Einigung sei nicht in Sicht, beide Seiten lägen noch weit auseinander. In dieser Woche sind mehrere Warnstreiks in verschiedenen Bundesländern geplant.

(mit dpa und AFP)