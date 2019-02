Foto: dpa

Damme . Bei herrlichem Sonnenwetter haben mehr als 40 000 bunt kostümierte Narren die Traditions-Fastnacht in Damme gefeiert. An dem Karnevalsumzug am Sonntag beteiligten sich rund 9000 Aktive, während tausende Narren die Zugroute säumten. Um 12.33 Uhr setzte sich der knapp fünf Kilometer lange Lindwurm mit über 240 Wagen sowie Fuß- und Musikgruppen in Bewegung, vorweg die Polizeireiter der Pferdestaffel Hannover.