Hannover. Fische und Löwen auf einer Eisfläche? Kann das gut gehen? Dorie, Nemo und Marlin sowie Simba, Timon und Pumbaa gleiten neben anderen berühmten Figuren von Freitag, 1. März, bis Sonntag, 3. März, in der Show „Disney on Ice“ auf Kufen durch die Tui-Arena in Hannover. Das Spektakel ist in Deutschland nur dort und in Berlin zu sehen.

Die Zeichentrick- und Animationsfilme von Disney beglücken seit Generationen Kinder und Erwachsene gleichermaßen. „Das Dschungelbuch“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Bambi“ sind nur drei Beispiele. Im Disney-Universum tummeln sich aber zahlreiche andere Filme und Figuren.

Einige von ihnen stehen am Wochenende in Hannover auf dem Eis. Dorie, Nemo und Marlin aus „Findet Nemo“ tauchen ab in den Ostaustralischen Strom. Die Schwestern Anna und Elsa sowie der komische Schneemann Olaf aus dem zweifach Oscar-prämierten Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ gleiten in die zauberhafte Winterwelt von Arendelle. Die von Disney neu interpretierten Märchenfiguren Rapunzel und Schneewittchen erleben ihre Abenteuer in einer neuen Eiszeit. Die Spielzeugfiguren Buzz und Woody aus „Toy Story“ werden abermals lebendig, nur haben sie dieses Mal Kufen unter den Füßen. Simba, Timon und Pumbaa aus „König der Löwen“ ziehen aus dem heißen Afrika auf eiskaltes Terrain. Und Jasmin, Aladdin und Genie befinden sich ebenfalls in Rutschgefahr. Viele bekannte Gesichter aus den Disney-Filmen präsentieren sich in Hannover als Eislaufstars.

Als Zeremonienmeister führt eine Figur durch die Show, die am Anfang der Evolution des Unternehmens stand und die untrennbar mit dem Namen Disney verbunden ist: Micky Maus. Sie wurde im vergangenen Jahr 90 Jahre alt. Am 18. November 1928 hatte die schlaue Maus zum ersten Mal ein Film-Auftritt. Sie führt in „Disney on Ice“ zudem eine Parade an, in der sich neben Minnie Maus, Donald Duck und Goofy 50 der beliebtesten Disney-Charaktere aufs Eis begeben.

Die Show „Disney on Ice“ ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Familien eingeladen sind, schon frühzeitig vor Beginn der Show zu kommen, um mit einem besonderen Highlight 90 Jahre Micky Maus zu feiern. Außerdem wird empfohlen, angemessene Kleidung zu tragen, da die Temperatur in der Halle ist etwas kühler ist. Personen im Alter von 14 Jahren oder älter ist es nicht gestattet, Kostüme zu tragen.

Disney on Ice, Tui-Arena, Hannover, Fr., 1. 3., 18 Uhr, Sa., 2. 3., 11, 15 und 19 Uhr, So., 3. 3., 12 und 16 Uhr, Eintritt: 35,48 bis 53,88 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.