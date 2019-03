Quakenbrück. Zahlreiche Schlachthof-Mitarbeiter sind in den vergangenen Monaten an Tuberkulose erkrankt. Einer starb. Nun berichtet ein Betroffener aus Quakenbrück, der die Krankheit überlebt hat.

Viel hat die Krankheit nicht von ihm übriggelassen. Die Wangen sind eingefallen, der Pullover hängt am schmalen Körper herab, vielleicht zwei, drei Nummern zu groß. Seine Hände wirken riesig. Er sieht aus wie 75, dabei ist er erst 55. Er fällt mehr auf sein klappriges Bett, als dass er sich setzt. Gheorghe hatte Tuberkulose. Erst als er Blut spuckte, kam er ins Krankenhaus.

Mehrere Monate ist das mittlerweile her. Nun sitzt er hier. In einem kleinen Zimmer in Quakenbrück. Ein Schrank, ein Bett, ein Fernseher, ein Kühlschrank.

Normalerweise wäre hier noch ein zweiter Arbeiter untergebracht. Aber sein Arbeitgeber lässt ihn alleine wohnen. Gheorghe heißt eigentlich anders. Doch seinen richtigen Namen will er lieber nicht nennen – aus Angst seinen Job zu verlieren.



Der ist in einem Schlachthof. Dorthin zurück kann er vorläufig ohnehin nicht. Gheorghe nimmt seine Hände hoch und versucht eine Faust zu machen.

„Geht nicht“, sagt er. Die Kraft fehlt nach wie vor. Beraterin Daniela Reim, die sich um Belange von Arbeitern aus Südosteuropa kümmert, sitzt neben ihm. Sie übersetzt und füllt einen Antrag auf Krankengeld für den Arbeiter aus.



25 Kilogramm schwere Pakete habe er bis zu seiner Erkrankung geschleppt. Acht bis neun Stunden am Tag in einem Schlachthof im Landkreis Cloppenburg. Seit 2015. Für Subunternehmer, die ihn in den Betrieb geschickt haben. Werkvertrag nennt sich das Konstrukt. Alltag für viele Tausend ausländische Arbeiter in dieser Region von Deutschland.

Diagnose: Offene Lungentuberkulose

Im Oktober 2018 war damit für Gheorghe Schluss. Erst kam das Fieber, dann das Blut. „Offene Lungentuberkulose“ steht auf einem ärztlichen Attest, das Gheorghe aus einer Plastiktüte zieht. Darin bewahrt er viele unbezahlte Rechnungen auf, die sich während seiner Zeit im Krankenhaus angesammelt haben. Auch Schreiben von Inkassobüros und Vollstreckungsankündigungen von Behörden sind darunter.

Drei Monate lag er im Quakenbrücker Krankenhaus. Als er rauskam, ließen ihn seine Kollegen nicht zurück in seine alte Wohnung. „Ich wurde behandelt, als hätte ich die Pest“, sagt er. Unter den Werkvertragsarbeitern hatte sich Panik breitgemacht. Zahlreiche Schlachter waren zwischenzeitlich erkrankt, einer gestorben. Daniela Reim vermittelte, Gheorghe kam in einer neuen Wohnung unter.

Auch im Rest der Gesellschaft verbreitete sich Verunsicherung. Fielen die Tausenden Werkvertragsarbeiter sonst kaum auf im Alltag, waren sie plötzlich mutmaßlich diejenigen mit der tödlichen Krankheit. Behörden stellten schnell klar, dass der Erreger nicht über das Fleisch aus den Schlachthöfen übertragen werden kann.

Gheorghe fährt sich mit der Hand über den Kopf. „Mir will niemand die Haare schneiden“, sagt er. Das machen die Arbeiter häufig untereinander, um Geld zu sparen. Ihn meiden sie aber. Während er erzählt, läuft eine Kakerlake den Türrahmen hoch.

Die Schlachtbranche ist bekannt für die harten Arbeits- und manchmal menschenverachtenden Lebensbedingungen. Hatte das einen Einfluss auf die Tuberkulose-Fälle?



Nein, sagt der Schlachthof Vion. Mediziner sind sich da nicht so sicher. Das niedersächsische Landesgesundheitsamt verzeichnete seit Beginn des vergangenen Jahres 445 Tuberkulose-Fälle im Land. Die meisten mit 87 in der Region Hannover, dahinter Stadt und Landkreis Osnabrück mit 49 Fällen. Einer davon ist Gheorghe. In Cloppenburg, wo er zur Arbeit ging, waren es 13. Das seien zwar mehr Betroffene als durchschnittlich zu erwarten wären, aber nicht außergewöhnlich viele, so das Landesamt.

Die Behörden vermuten, dass der Erreger quasi mit den Arbeitern aus ihrer Heimat nach Deutschland kam. Denn in Rumänien ist Tuberkulose viel verbreiteter als hierzulande: Auf 100.000 Einwohner kommen dort statistisch 72 Erkrankte, in Deutschland nur 6,7. Auch die Tatsache, dass bei den Infizierten unterschiedliche Tuberkulose-Stämme entdeckt wurden, stützt diese These.



Wie verbreitete sich die Krankheit?

Hier, in Deutschland, kommen einige Faktoren zusammen, die die Verbreitung und den Krankheitsverlauf begünstigt haben könnten. Etwa die beengten Wohnverhältnisse: Die Schlachter teilen sich oft zu viert oder fünft ein Zimmer. Für Tuberkulose – die Krankheit wird per Tröpfcheninfektion übertragen – beste Bedingungen.

Wo hat Gheorghe sich angesteckt? Er zuckt mit den Schultern. Dann kommt ihm doch noch eine Idee: Vielleicht im Urlaub! Mit einem der vielen Kleinbullis, die zwischen Deutschland und dem Osten pendeln, sei er in die Heimat ans Schwarze Meer gefahren, wo seine Tochter und seine Frau leben. Gut 2300 Kilometer auf engstem Raum mit Unbekannten. Könnte sein. Im Juni war das.

Das ist Tuberkulose Die Tuberkulose (von lateinisch tuberculum ‚kleine Geschwulst‘) ist eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit, die durch verschiedene Arten von Mykobakterien verursacht wird. Sie wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Bei Menschen befällt das Bakterium am häufigsten die Lungen und verursacht eine Lungentuberkulose. Es können aber auch andere Körperteile befallen werden. Konkrete Krankheitsanzeichen für eine Tuberkulose kann in der Regel nur ein Mediziner einschätzen, mögliche Beschwerden sind beispielsweise Husten, Gewichtsabnahme, leichtes Fieber und Nachtschweiß. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung soll mit Tuberkulose-Erregern infiziert sein, schätzt das Robert-Koch-Institut. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkranken jährlich etwa neun Millionen Menschen an einer Tuberkulose, etwa 1,4 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an ihren Folgen.

Tuberkulose-Erreger nisten sich im Körper ein. Nur bei zehn Prozent der Betroffenen bricht die Krankheit überhaupt aus und bis es soweit ist, vergehen Wochen. Auch das Landesgesundheitsamt nennt diese Touren zwischen West und Ost als mögliche Quelle.

Die Leiden der Schlachter

Und die Behörde verweist darauf, dass viele Erkrankte möglicherweise spät oder zu spät zum Arzt gehen - aus Angst vor Verdienstausfall oder Stigmatisierung. Dem Allgemeinmediziner Florian Kossen kommt das bekannt vor. 10 bis 15 Patienten aus dem Bereich der Schlachthof-Mitarbeiter behandle er pro Tag in seiner Praxis in Goldenstedt. „Manchmal sind es so viele, dass ich einzelne Patienten auch abweisen muss“.

Kossen macht wütend, was er tagtäglich sieht:

„Ich kann immer nur dasselbe machen: Schmerzmittel verschreiben und krankschreiben – die Leute rausholen aus dem Wahnsinn.“

Die monotone Arbeit verschleiße die Menschen. Gheorghe hebt den Arm. Ab einer gewissen Höhe kommt er nicht mehr weiter. „Von der Arbeit“, sagt er.



Trotzdem wollen viele Arbeiter nicht zu Hause bleiben. Kossen kennt das. „Kürzlich hatte ich eine junge Frau mit beidseitiger Lungenentzündung. Die sagte mir: ,Zwei bis drei Tage, sonst fliege ich raus‘.“ Drei Tuberkulose-Patienten behandelt der Mediziner mittlerweile auch.

Gheorghe sitzt auf seinem Bett in Quakenbrück. Beraterin Daniela Reim übersetzt ihm die offenen Rechnungen, die er auf dem Bett ausgebreitet hat.

Wann er zurück in den Schlachthof kann, weiß er noch nicht. Er will und er muss aber. „Meine Tochter studiert in Rumänien. Das kostet viel Geld.“ Seiner Familie hat er verschwiegen, dass er im fernen Deutschland krank geworden ist. Sie sollen sich keine Sorgen machen.

Die Krankheit heilt nur sehr langsam. Bald hat Gheorghe wieder einen Termin beim Lungenfacharzt. Der wird entscheiden. Gheorghes schwacher Händedruck zum Abschied lässt nichts Gutes erahnen.