Hannover. Elf Strom- und Gasversorger in Niedersachsen müssen ihre Grundversorgungstarife anpassen. Teilweise bekommen Kunden Geld zurück.

Die Landeskartellbehörde beim niedersächsischen Wirtschaftsministerium hat elf Strom- und Gasversorger wegen überhöhter Preise in der Grundversorgung zu Nachlässen verpflichtet. Das bestätigte das niedersächsische Wirtschaftsministerium auf Anfrage unserer Redaktion. Von den Anpassungen betroffen sind demnach 469.000 Strom- und 19.000 Gaskunden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Behörde ein Kartellverfahren eingeleitet, woraufhin der Versorger Eon zum 1. Juni 2018 bereits seine Strompreise senkte.

Innogy muss zurückzahlen

Nun wurden weitere Stromanbieter zu Nachlässen beim Grundversorgungstarif verpflichtet: So muss die GEW Wilhelmshaven bis Jahresende auf Preiserhöhungen verzichten und sinkende Beschaffungskosten umgehend an die Kunden weitergeben. Auch die Firma Innogy SE soll Preisstabilität garantieren, außerdem können sich Kunden bei der Jahresabrechnung auf die Erstattung von 35 Euro beziehungsweise 60 Euro bei einem besonderen Sondervertragsangebot einstellen. Zu ähnlichen Nachlässen wurden auch die Stadtwerke in Bad Harzburg und Springe sowie die SVO Vertrieb GmbH in Celle verpflichtet.

Gutschriften für Gaskunden

Auch beim Gas soll Innogy die Kunden entschädigen: Hier werden laut Kartellbehörde 100 Euro und eine prozentuale Preissenkung von 6 Prozent über Rabatte in der Jahresabrechnung für 2019 und 2020 fällig. Die Stadtwerke Emden sollen eine zu Anfang 2018 wirksame „strukturelle Preisänderung“ von 0,4 Cent pro Kilowattstunde bis Ende des Jahres beibehalten. Sinkende Beschaffungskosten sollen demnach an die Kunden weitergegeben werden. Die Teutoburger Energie Netzwerke eG soll den Kunden Preisstabilität bis Ende Juni gewähren, außerdem sind Gutschriften für 2018 verfügt (Bis 25 000 Kilowattstunden Verbrauch 0,1 Cent pro Kilowattstunde, darüber pauschal 25 Euro). Die Stadtwerke Stade sollen einen Rabatt und Preisstabilität bis Ende September geben. Auch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen müssen nachbessern.

Althusmann rät zum Tarifwechsel

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann begrüßte die Entscheidung der Behörde, gegen die kein Versorger gerichtlich vorgegangen ist. „Es freut mich, dass von den nun erzielten Preissenkungen etwa 490 000 Kunden in der Strom- und Gasgrundversorgung in Niedersachsen profitieren“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. „Unabhängig davon kann ich Verbraucher nur ermuntern, von den Möglichkeiten des Tarifwechsels Gebrauch zu machen. Das ist in der Regel unkompliziert, risikoarm und kann erheblich Geld sparen“, sagte der Minister.