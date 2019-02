Oldenburg. Die Zahl der Demenzkranken steigt jedes Jahr. Die Krankheit ist schleichend und trifft vor allem ältere Menschen. Dabei stellt sie diese täglich vor Aufgaben, die einfach scheinen und dennoch unlösbar sind. Mit einem Projekt will die Stadt Oldenburg die Krankheit jetzt erfahrbar machen.

Erna Müller gerät mehrmals am Tag an ihre Grenzen. Und sie weiß nicht einmal, warum. Das warme Essen steht auf dem Tisch. Es duftet und die Seniorin hat Hunger. „Du musst nur alles aufessen. Das ist doch kein Problem“, sagen die Kinder. Aber Erna Müller hat vergessen, was sie tun muss. Für sie ist alles ein Problem. Demenz heißt tägliches, oft einsames Scheitern. Wut und Frust sind die Folge. Das Umfeld reagiert mit Unverständnis. Die Stadt Oldenburg hat nun einen Demenzsimulator gekauft, der von einem Psychologie-Studenten als Parcours entwickelt wurde und allen Menschen Einblicke gewährt in eine „verkehrte Welt“.

Mindestens 42 separate Handlungsabläufe sind fürs Frühstück bis zum ersten Kaffeeschluck nötig. Verwirrend viele Einzelschritte. Schublade aufmachen, Tischdecke rausholen, auf den Tisch legen, Tasse, Untertasse, Messer, Teelöffel aus dem Schrank holen, Butterdose und Käsescheiben aus dem Kühlschrank nehmen, Milch auch und Kaffee machen. Nicht vergessen: Wasserkocher anmachen. Ein enormer Kraftakt mit täglich unsicherem Ausgang für Menschen, deren geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Nachzuempfinden ist das bei der Frühstücks-Station des Parcours „Hands-on Dementia“, wo 42 Einzelfotos zu einer halbwegs sinnvollen Reihenfolge zusammengefügt werden müssen.

„Wie geht es den Menschen? Welche Verzweiflung steht dahinter?“, benennt die Krankenschwester und Diplompädagogin Regina Schmidt vom Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) der Stadt Oldenburg die Fragen, auf die der Parcours Antworten geben soll. Die Welt der Demenzkranken ist mit Worten nur schwer zu beschreiben. „Wir wollen Empathie wecken und für Geduld werben“, sagt sie.

Ziel ist es, Menschen anhand des Parcours mit 13 Stationen in die Lage von Demenzkranken zu versetzen. Dabei werden zum Teil in kleinen Holzboxen und integrierten Spiegeln scheinbar einfache und selbstverständliche Situationen nachgestellt: Aufstehen, Anziehen, Frühstücken, Haushaltsarbeit oder Abendessen.

Die Zahl der Demenzkranken und damit auch die der pflegenden Angehörigen wächst stetig. Deutschlandweit sind rund 1,7 Millionen an Demenz erkrankt, in Niedersachsen sind es nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft rund 160 000 Menschen über 65 Jahre, in Bremen etwa 13 500. Bundesweit sollen es 2050 etwa drei Millionen Menschen sein.

Der Parcours wurde von dem 21-jährigen Psychologie-Studenten Leon Maluck aus Remscheid entwickelt. Fachlich hatte er eine versierte Beraterin zur Seite: Seine Mutter Monika Wilhelmi, die als Psychologische Psychotherapeutin über jahrzehntelange Erfahrung in der Gerontopsychiatrie verfügt. Sie entwarf 2006 einen ähnlichen Parcours. „Aber viel, viel einfacher“, erinnert sie sich.

Selbst für Angehörige, die Demenzkranke schon seit Jahren pflegten, sei es oft sehr schwer, sich in deren Lage zu versetzen. „Es ist faszinierend zu sehen, dass es dann bei vielen wirklich „Klick“ macht. Dass sie auf einmal verstehen, wie es den Betroffenen geht und auch verstehen, dass sie von ihnen zu oft zu viel verlangen und fordern“, beschreibt Psychologin Wilhelmi die Wirkung des Parcours, den auch das Team des SPN schon absolviert hat.

Und nicht nur die Mühen des Alltags und der Erwartungsdruck machen Demenzkranken zu schaffen. Die Krankheit sei nach wie vor ein Tabu, gibt Susanna Saxl von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft zu bedenken. „Die Menschen haben Angst, stigmatisiert zu werden. Das zeigt auch die praktische Erfahrung: Steht die Diagnose Demenz im Raum, beginnt das Umfeld, anders mit den Betroffenen umzugehen.“

Als klassisches Beispiel nennt sie den Arztbesuch eines Demenzkranken in Begleitung einer Angehörigen, bei dem der Arzt aber nur die Begleiterin anspricht und nicht den eigentlichen Patienten. „Für viele Demenzkranke ist es deshalb gerade zu Beginn der Krankheit außerordentlich schwer zu entscheiden, wann sie ihrem Umfeld, ihrem Partner, ihrer Familie, den Freunden von der Krankheit erzählen“, sagte Saxl. Wer auch nur einige der Stationen des Parcours absolviert hat, ahnt zumindest, wie schwierig das sein kann.