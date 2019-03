Osnabrück. Anfang der 2000er Jahre schien es, als sei die Ehe ein Auslaufmodell: Immer weniger Paare traten vor den Traualtar, dafür stieg die Zahl der Scheidungen. Jetzt scheint sich der gegenteilige Trend durchzusetzen. Heiraten ist im Trend – aber warum eigentlich? Wir haben bei Standesbeamten, Soziologien, Demografen und natürlich auch bei Ehepaaren nachgefragt.

In Niedersachsen wird wieder häufiger geheiratet. Das geht aus Daten des Landesamtes für Statistik hervor. Nachdem die Zahl der Eheschließungen in den 2000er Jahren rückläufig war, steigt sie seit 2013 wieder leicht. Diese Entwicklung gilt für die Stadt Osnabrück genau wie für den Landkreis Osnabrück und das Emsland.

Die Beobachtungen der Standesbeamten

Bei der Stadt Osnabrück bestätigt man auf Nachfrage den Trend. Wirklich erklären kann man ihn allerdings nicht. "Es gibt ja vorher keine Beratung und wir fragen auch nicht konkret nach", sagte Sprecher Gerhard Meyering auf Anfrage unserer Redaktion. Einige Beobachtungen haben die Standesbeamten aber doch gemacht: "Es gibt viele Zweit- und Drittehen. Offenbar verlieren die Menschen den Glauben an die Ehe nicht, auch wenn es beim ersten Mal schief geht", berichtet Meyering. Außerdem hätte die Einführung der sogenannten "Ehe für alle" im Oktober 2017 sicher zu einem kleinen Anstieg der Zahlen geführt. Eine weitere Vermutung von Meyering:



"In unseren gefühlt unruhigen Zeiten ist es schön, sich in die vermeintliche Sicherheit der Ehe fallen zu lassen."

Die Erklärungen der Wissenschaft

Julia Hahmann von der Universität Vechta beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Veränderung der Familienmodelle. Trotzdem kann sie nicht erklären, warum wieder öfter geheiratet wird. "Die Trends sind noch zu gering und zu frisch, als dass man tatsächlich von einer Wende ausgehen könnte", erklärt sie. Gemessen am statistischen Mittel sei der Anstieg bei den Hochzeiten in den letzten Jahren kein besonders großer Ausschlag. Es gibt aber Hypothesen:

1. Die Kinder der Babyboomer sind in dem Alter, eine Familie zu gründen. Das zeigt sich bereits deutlich an der Zahl der Geburten: 1964 war in Deutschland der geburtenstärkste Jahrgang aller Zeiten. 26 Jahre später, um das Jahr 1990 herum, stieg die Anzahl der Neugeborenen wieder an – die Babyboomer kamen in das passende Alter, um selbst Eltern zu werden. Weitere 26 Jahre später ist wieder ein Anstieg bei den Geburten zu verzeichnen – die Kinder der Babyboomer bekommen Kinder. Ähnlich könnte es sich mit der Zahl der Hochzeiten verhalten. Denn die Kinder der Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge um 1990, sind jetzt – mit Ende 20, Anfang 30 – bereit, den Bund fürs Leben schließen.

2. Männer und Frauen entscheiden sich immer später im Leben dafür, zu heiraten. Das zeigen die Zahlen des statistischen Bundesamtes: Waren Männer bei Heirat Anfang der 70er Jahre im Durchschnitt etwa 25 Jahre und Frauen etwa 23 Jahre alt, so das Erst­heirats­alter 2017 auf 34,2 Jahre bei den Männern und auf 31,7 Jahre bei den Frauen gestiegen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Berufsausbildung heutzutage mehr Zeit braucht, als noch vor 40 Jahren, und die Paare entsprechend später erst sesshaft werden.

3. Viele Deutsche heiraten nicht nur einmal im Leben. Anfang der 1960er Jahre handelte es sich bei fast 84 % aller Ehe­schließungen um Erstehen. 2016 war an 32 Prozent der Eheschließungen mindestens ein Partner beteiligt, der vorher schon mindestens einmal verheiratet war. Logisch, dass dadurch die Zahl der Hochzeiten insgesamt steigt. Allerdings gab es zuletzt wieder weniger Scheidungen: Sie sogenannte zusammengefasste Scheidungsziffer betrug nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2017 328,6 Scheidungen von 1000 Ehen. Durchschnittlich sind die Paare bei der Scheidung älter als noch vor 15 Jahren (Frauen: 43,8 Jahre, Männer: 46,8 Jahre), außerdem halten Ehen auch länger, bevor sie geschieden werden (durchschnittlich 15 Jahre).

4. Der Trend zur Hochzeit ist eine Reaktion auf die Unsicherheiten in der Welt. Eine Jugendstudie des Bundesministeriums für Umwelt sprach in dem Zusammenhang mit der Finanz- und Schuldenkrise, dem Auseinanderdriften von Arm und Reich, den Herausforderungen durch Migration und der wachsenden Bedrohung durch Terrorismus von einem "Aufwachsen im wirtschaftlichen Krisenmodus. Stabilität, Sicherheit und Aufgehoben-Sein suchen junge Menschen daher vor allem in privaten Beziehungen: in der Familie und in verlässlichen Freundschaften." Dazu passt der Wunsch der jungen Menschen nach einer stabilen und vertrauensvollen Partnerschaft. Dieser Wert war 78 Prozent der Befragten "sehr wichtig".

Aufwertung der Hochzeit vor allem in Deutschland

Dieser Argumente gelten aber offenbar nicht überall: "In Frankreich gibt es derzeit eher eine Tendenz weg von der Ehe", weiß Sebastian Klüsener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Stattdessen würde dort inzwischen häufiger ein Vertrag zwischen Lebenspartnern geschlossen, der Pacte civil de solidarité (Pacs). Durch den zivilrechtlichen Akt ist das Paar in in Erb- und Steuerfragen den Verheirateten gleichgestellt und gegenüber dem Arbeitgeber oder auch im Krankenhaus anerkannt. "Unter Franzosen ist die Haltung weit verbreitet, dass der Staat sich aus der Partnerschaft heraushalten sollte", so Klüsener.

In Deutschland beobachtet er dagegen eine Aufwertung der Ehe.

"Früher wurde geheiratet, weil man ein Kind wollte oder schon eins unterwegs war. Heute wird eine Schwangerschaft seltener als ein zwingender Heiratsgrund angesehen."

Der gesellschaftliche Druck sei in dieser Hinsicht nicht mehr so groß, das finanzielle Risiko einer Schwangerschaft für die Frauen sei geringer, die Paare freier in ihrer Entscheidung. "Der Anteil der Ehen mit zufriedenen Partnern steigt tendenziell, da sich viele bewusster für die Ehe entscheiden", vermutet Klüsener. Er gibt allerdings zu Bedenken, dass man die Zahl der Eheschließungen heute nur bedingt mit der in de 50er und 60er Jahren vergleichen kann: "Das war historisch ein sehr ungewöhnliches Zeitalter. Vor 100 Jahren blieben auch viele Menschen unverheiratet."



Die Sicht der Hochzeitspaare

Und was sagen junge Ehepaare zum Hochzeits-Trend? Anna und Christopher Boker haben im November 2017 standesamtlich und im Juni 2018 kirchlich geheiratet. Viele der wissenschaftlichen Erklärungen für die Zunahme bei den Trauungen treffen auf sie nicht zu: Sie sind ein junges Ehepaar, 24 und 27 Jahre alt, es ist ihre erste Ehe und ihre Eltern stammen nicht aus der Babyboomer-Generation. Vielmehr war der Grund für ihre Hochzeit das Lebensmodell, nach dem sie streben.

"Ich möchte den klassischen Weg: erst heiraten, dann Kinder kriegen", sagt Anna Bocker. Und ihr Mann ergänzt: "Der Wunsch nach Familie ist bei mir ziemlich stark." Um in seiner Heimatregion zu bleiben, hat er sich nach seinem Studium sogar gegen vermeintlich besser bezahlte Jobs entschieden – anders, als viele seiner Freunde und Altersgenossen.



Junges Paar, klassisches Lebensmodell

"In meinem Freundeskreis ist noch keiner bei der Familienplanung so weit, wie wir", sagt Christopher Bocker, "die ziehen das Berufliche vor." Da wohnen selbst langjährige Paare an zwei verschiedenen Orten in Deutschland, damit sich jeder selbst verwirklichen kann. Für Christopher Bocker, der ursprünglich aus Steinfurt kommt, käme das nicht in Frage.

"Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Kirche, Familie und Stabilität einen hohen Wert hatten. Das ist in den letzten Jahren leider irgendwie verloren gegangen."

Seine Frau, die aus Bad Bentheim stammt, sieht ihre Eltern als Vorbild für das eigene Lebensmodell: "Sie leben uns vor, wie man eine gute Ehe führt und dass man auch schon im jungen Alter Kinder kriegen kann." Entsprechend positiv wurde die junge Ehe im Familien- und Freundeskreis der Bockers aufgenommen. "Alle haben sich riesig gefreut", bestätigen beide Partner. Die Hochzeit fiel das übrigens auch "nicht zu sehr wie ein Prinzessinnen-Traum" aus, sondern eher wie eine "gut-bürgerliche Landhochzeit", beschreibt Anna Bocker.

Insgesamt kamen rund 100 Gäste, die Nachbarn der Eltern hatten einen Kranz gebunden, die Braut wurde im Auto ihres Großvaters zur Kirche gefahren, die Hochzeitstorte hat eine Freundin gebacken. Parallel zur Hochzeit stand auch noch der Umzug von Osnabrück in das gemeinsame Haus in Ibbenbüren an. Wenn die Renovierungsarbeiten in diesem Sommer abgeschlossen sind, steht der weiteren Familienplanung aus Sicht der Bockers nichts mehr im Weg. Doch Hochzeit war für sie nur der erste Schritt.