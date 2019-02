Hannover. Der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), Thorsten Bullerdiek, fordert vom Land mehr Tempo bei der Digitalisierung und weniger Hürden beim Datenschutz.





Herr Bullerdiek, am Donnerstag befasst sich der Landtag mit der Digitalisierung der Verwaltung. Wo steht Niedersachsen?

Wir fahren auf der Autobahn noch im ersten Gang, und manchmal sogar mit angezogener Handbremse. In diesem Jahr muss der Durchbruch bei uns gelingen, sonst verspielen wir die Zukunft und fallen weit zurück. Bürger und Unternehmen sind dringend auf leistungsfähiges Internet im ganzen Land, digitale Verwaltungsleistungen und zukunftsweisende Bildungsmöglichkeiten angewiesen. Aber in vielen Bereichen hängen wir noch deutlich nach.

Woran liegt es? Es gibt doch ein Onlinezugangsgesetz, ein Digitalisierungsgesetz, einen Masterplan und auch einen Handlungsplan?...

Ohne Finanzierung gibt es keinen Fortschritt. Allein im kommunalen Bereich rechnen wir mit über 180 Millionen Euro an Aufwand. Bisher wurde leider noch nicht einmal die kommunale Projektarbeit für die Umsetzung der Gesetze durchfinanziert. Geschweige denn die Arbeit die noch zu leisten ist, um die Leistungen zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Pläne und Vorschriften von Bund und Land bringen uns wenig. Da haben wir eher zu viel.

Was brauchen Sie denn dann?

Entscheidend sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Unternehmen ist, dass Lösungen entstehen, die gebraucht werden. Nehmen Sie den elektronischen Personalausweis: Ein interessantes Projekt, das den Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Aber niemand nutzt die Funktionen bisher und nun sollen 575 weitere Verwaltungsleistungen bis 2022 online erbracht werden. Da müssen endlich die Kommunen auf Augenhöhe mitreden und ein Vetorecht in den Digital- und IT-Planungsräten bekommen, sonst geht weiteres Geld den Bach runter, ohne dass Bürger und Unternehmen etwas davon haben.

Was muss sich ändern?

Wir hoffen, dass Niedersachsen schnellstens vom ersten in den vierten Gang schaltet und die Handbremse löst. Der Bund und auch das Land denken bisher leider nur an sich. Eine Bestandsaufnahme, was die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und die Kommunen in Niedersachsen brauchen, gibt es noch nicht. Wir würden uns wünschen, wenn sich das Land ein Beispiel an Baden-Württemberg nimmt, wo man viel weiter ist.

Was macht Baden-Württemberg besser als Niedersachsen?

Dort gibt es ein kommunales Kompetenzzentrum mit neun Stellen, das mit den kommunalen Spitzenverbänden die Projekte begleitet. Dazu werden die Bedarfe vor Ort gemeinsam mit den Kommunen aufgenommen. Zudem wurden in Baden-Württemberg schon 1600 Digitallotsen für die Projektumsetzung in den Kommunen vom Land geschult. Wann und wie dies in Niedersachsen passieren soll, ist noch völlig offen.

Aber Niedersachsens Landesregierung will doch handeln…

Dazu müsste aber auch überflüssige Bürokratie abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass es unmöglich ist, kommunalen Experten Reisekosten zu ersetzen, zeitgleich aber Berater mit hohen Tagessätzen vom Land eingesetzt werden, die sich den Sachverstand wiederum bei den Kommunen holen.

Also gibt es noch viel zu tun?

Sehr viel! Beim Breitbandausbau erwarten wir nicht laufend neue Pläne, sondern die Einhaltung von Zusagen. Der Ländliche Raum muss endlich genauso leistungsfähige Breitbandverbindungen bekommen wie die Großstädte. Niedersachsen ist das Land des Ländlichen Raums und in der Pflicht, hier mehr zu tun. Dazu gibt es noch völlig verquere Vorschriften beim Datenschutz. Damit werden weite Teile der Verwaltungen, aber auch Unternehmen und Vereine lahmgelegt. Wir brauchen in diesem Bereich wirkliche Hilfen und weniger Verhinderungen.

Was meinen Sie genau?

Kein Bürger versteht mehr, dass gut funktionierende Produkte wie WhatsApp oder Facebook in der Kommunikation mit Behörden nicht eingesetzt werden können. Wenn dies datenschutzrechtlich nicht geht, dann brauchen wir gute Alternativen. Aber daran fehlt es!