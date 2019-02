Osnabrück/Hannover. Zweieinhalb Monate nach dem Feuer in der Lingener Brennelementefabrik scheint die Ursache klar. Einen Abschlussbericht gibt es aber noch nicht. Die Grünen kritisieren „tröpfchenweise Information.“

Die Grünen im Bundestag haben die Informationspolitik der niedersächsischen Landesregierung nach dem Brand in einer Brennelementefabrik in Lingen kritisiert. Sylvia Kotting-Uhl, atompolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, sagte unserer Redaktion: „Monatelanges Rätselraten mit tröpfchenweiser Information zu quittieren, erinnert an die staatliche Atompolitik der siebziger und achtziger Jahre.“ Es seien nach wie vor „gravierende Fragen“ unbeantwortet. Beispielsweise, welche Bereiche der Fabrik warum vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Die Atomaufsicht muss jetzt schleunigst eine detaillierte Analyse der Brandschutz-Schwächen der Fabrik und alle neuen Auflagen auf den Tisch legen, sonst verspielt sie viel Vertrauen", so Kotting-Uhl.

Kaputte Heizplatte soll Brand ausgelöst haben

In der Fabrik war am 6. Dezember 2018 ein Brand ausgebrochen. Auslöser war ein technischer Defekt an der Heizplatte eines Verdampfers für uranhaltige Flüssigkeiten. Durch den Heizungsdefekt ist demnach eine Tischplatte in Brand geraten. Zunächst waren die Ermittler von einer Verpuffung ausgegangen.

Die Produktion ruhte daraufhin bis Anfang dieses Monats. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Abgeordneten geht hervor, dass technische Geräte in der Anlage im Landkreis Emsland überprüft worden sind.

Abschlussbericht steht weiter aus

Der Brand in der Anlage war am Montag Thema des Landtags-Umweltausschusses in Hannover. Dabei bestätigten Vertreter des Umweltministeriums, dass die Brandursache endgültig ermittelt worden sei. Gleichzeitig räumten die Ministeriumsmitarbeiter ein, dass noch kein Abschlussbericht des Landes vorliege. Dieser sei zwar im Grunde fertig, sei aber noch im behördeninternen Durchlauf.

Auch die Landtags-Grünen gaben sich unzufrieden mit diesen Aussagen, zumal die Wiederaufnahme des Betriebs ja bereits erlaubt worden sei. Die Abgeordnete Miriam Staudte wunderte sich, dass ein „fachlicher Bericht erst einmal autorisiert“ werden müsse. Sie interessiere sich für „beide Fassungen“ des Berichts, sagte die Grünen-Politikerin. Auch forderte Staudte Informationen darüber ein, welche Auflagen es für den Neustart der Anlage gegeben habe. Die Grünen kritisierten überdies die Informationspolitik von Landesregierung und Fabrikbetreibern vor Ort.